https://tr.sputniknews.com/20211117/ingilterede-yollari-trafige-kapatan-cevreci-aktivistlere-hapis-cezasi-verildi-1050902989.html

İngiltere'de yolları trafiğe kapatan çevreci aktivistlere hapis cezası verildi

İngiltere'de yolları trafiğe kapatan çevreci aktivistlere hapis cezası verildi

İngiltere'de çevreci aktivist grup 'Insulate Britain' üyesi 9 kişiye, yolların trafiğe kapatılmasını önleyen mahkeme kararına uymadıkları gerekçesiyle hapis... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T18:25+0300

2021-11-17T18:25+0300

2021-11-17T18:25+0300

dünya

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çevreci

g20

iklim kriziyle mücadele

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Ülke genelinde iki ay önce başlattıkları protestolarda başkent Londra'nın etrafını çevreleyen M25 otobanı dahil birçok yolu trafiğe kapatan iklim aktivistleri ikisi üçer ay, geri kalanı ise dörder ay hapis cezası aldı.Hak savunucuları ve destekçileri, mahkeme kararının ardından "Durdurulamayız, başka bir dünya mümkün" sloganları attı.Insulate Britain üyesi bir hak savunucuları, 4 ay hapis cezası alan protestoculardan Emma Smart'ın, cezası sona erdikten sonra açlık grevine başlama niyetinde olduğunu açıkladı.Grup, protestolarına devam edeceğini açıkladı.'Sürücülerin ızdırap çekmesine neden olan herkes hapis cezasına çarptırılabilir'İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter'dan yaptığı açıklamada, artık ülkedeki tüm otoyol ve ana yolların, insanlar tarafından kapatılmasını engelleyen mahkeme kararı kapsamına alındığını belirtti.Shapps, "Sürücülerin ızdırap çekmesine neden olan herkes hapis cezasına çarptırılabilir. Yol kullanıcılarını korumak ve tehlikeli, rahatsız edici davranışları önlemek için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.Hak savunucuları 'kendilerini yollara yapıştırarak' eylem yaptıInsulate Britain üyeleri, 4 Kasım'da da parlamentoya giden yolları kapatarak gösteri düzenlemişti.Parlamento binası önündeki yollara kendilerini 'yapıştırıcıyla yapıştıran' grup üyeleri, İngiliz hükümetinin iklim değişikliği konusunda daha ciddi adımlar atmasını talep etmişti.Grubun eylemi nedeniyle parlamento çevresinde trafik kilitlenmiş, parlamento binası yakınındaki yoldan geçen vatandaşlar da trafiğin akışını durduran protestoculara tepki göstermişti.Göstericileri ikaz eden polis memurları, uyarıyı dikkate almayan gruba müdahalede bulunmuş, 34 kişiyi gözaltına almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211027/kralice-elizabethin-seyahatleri-tek-tek-iptal-ediliyor-cop26-iklim-zirvesine-katilmayacak-1050219000.html

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ingiltere, çevreci, g20, iklim kriziyle mücadele