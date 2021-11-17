İsrail ordusu, Şam kırsalına iki füze fırlattı

İsrail ordusu, tüm uluslararası çağrılara rağmen Suriye'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu gece 00:45 civarında Şam kırsalına iki füze fırlattı. SANA, bir füzenin konut dışı binaya isabet ettiğini, diğer füzenin ise imha edildiğini belirterek saldırı sonucunda can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Suriye ile İsrail arasında diplomatik ilişkiler bulunmuyor. İki ülke, kuruldukları andan beri savaş halindeler. Özellikle Golan Tepeleri'nin statüsü konusunda ülkeler arasında uzun süredir çatışması yaşanıyor. İsrail, Suriye topraklarını son olarak geçen hafta hedef almıştı. Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunma birliklerinin sahip olduğu Rus yapımı Buk-M2 ve Pantsir-S hava savunma sistemlerinin dün İsrail'in Humus'taki lojistik tesislere fırlattığı 6 füzeyi imha ettiğini belirtmişti.
İsrail ordusu işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Şam kırsalına füze saldırısı düzenledi.
İsrail ordusu, tüm uluslararası çağrılara rağmen Suriye'ye yönelik saldırılarına devam ediyor.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu gece 00:45 civarında Şam kırsalına iki füze fırlattı. SANA, bir füzenin konut dışı binaya isabet ettiğini, diğer füzenin ise imha edildiğini belirterek saldırı sonucunda can kaybı yaşanmadığını duyurdu.
Suriye ile İsrail arasında diplomatik ilişkiler bulunmuyor. İki ülke, kuruldukları andan beri savaş halindeler. Özellikle Golan Tepeleri'nin statüsü konusunda ülkeler arasında uzun süredir çatışması yaşanıyor.
İsrail, Suriye topraklarını son olarak geçen hafta hedef almıştı. Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunma birliklerinin sahip olduğu Rus yapımı Buk-M2 ve Pantsir-S hava savunma sistemlerinin dün İsrail'in Humus'taki lojistik tesislere fırlattığı 6 füzeyi imha ettiğini belirtmişti.