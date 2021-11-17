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https://tr.sputniknews.com/20211117/israil-ordusu-sam-kirsalina-iki-fuze-firlatti--1050885375.html
İsrail ordusu, Şam kırsalına iki füze fırlattı
İsrail ordusu, Şam kırsalına iki füze fırlattı
İsrail ordusu işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Şam kırsalına füze saldırısı düzenledi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T12:45+0300
2021-11-17T12:45+0300
suriye
israil
şam
füze
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İsrail ordusu, tüm uluslararası çağrılara rağmen Suriye'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu gece 00:45 civarında Şam kırsalına iki füze fırlattı. SANA, bir füzenin konut dışı binaya isabet ettiğini, diğer füzenin ise imha edildiğini belirterek saldırı sonucunda can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Suriye ile İsrail arasında diplomatik ilişkiler bulunmuyor. İki ülke, kuruldukları andan beri savaş halindeler. Özellikle Golan Tepeleri'nin statüsü konusunda ülkeler arasında uzun süredir çatışması yaşanıyor. İsrail, Suriye topraklarını son olarak geçen hafta hedef almıştı. Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunma birliklerinin sahip olduğu Rus yapımı Buk-M2 ve Pantsir-S hava savunma sistemlerinin dün İsrail'in Humus'taki lojistik tesislere fırlattığı 6 füzeyi imha ettiğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211110/suriyenin-elindeki-rus-hava-savunma-sistemleri-israilin-6-fuzesini-imha-etti-1050641335.html
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suriye, israil, şam, füze, golan

İsrail ordusu, Şam kırsalına iki füze fırlattı

12:45 17.11.2021
© REUTERS / SANASuriye'nin başkenti Şam'da İsrail'in 21 Ocak'taki füze saldırısı
Suriye'nin başkenti Şam'da İsrail'in 21 Ocak'taki füze saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© REUTERS / SANA
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İsrail ordusu işgal altındaki Golan Tepeleri'nden Şam kırsalına füze saldırısı düzenledi.
İsrail ordusu, tüm uluslararası çağrılara rağmen Suriye'ye yönelik saldırılarına devam ediyor.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu gece 00:45 civarında Şam kırsalına iki füze fırlattı. SANA, bir füzenin konut dışı binaya isabet ettiğini, diğer füzenin ise imha edildiğini belirterek saldırı sonucunda can kaybı yaşanmadığını duyurdu.
Suriye hava savunma sistemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
SAVUNMA
‘Suriye’nin elindeki Rus hava savunma sistemleri İsrail’in 6 füzesini imha etti’
10 Kasım, 00:29
Suriye ile İsrail arasında diplomatik ilişkiler bulunmuyor. İki ülke, kuruldukları andan beri savaş halindeler. Özellikle Golan Tepeleri'nin statüsü konusunda ülkeler arasında uzun süredir çatışması yaşanıyor.
İsrail, Suriye topraklarını son olarak geçen hafta hedef almıştı. Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunma birliklerinin sahip olduğu Rus yapımı Buk-M2 ve Pantsir-S hava savunma sistemlerinin dün İsrail'in Humus'taki lojistik tesislere fırlattığı 6 füzeyi imha ettiğini belirtmişti.
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