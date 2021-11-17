https://tr.sputniknews.com/20211117/israilli-sirket-3d-yazicidan-yuzde-100-bitkisel-et-uretti-1050891248.html

İsrailli şirketin 3D yazıcıyla ürettiği 'yüzde 100 bitkisel et' piyasada

İsrailli şirketin 3D yazıcıyla ürettiği 'yüzde 100 bitkisel et' piyasada

İsrail merkezli Redefine Meat şirketi, 3D yazıcı kullanılarak ürettiği 'bitkisel eti' piyasaya sürdüğünü açıklayarak, “Bugün, bildiğimiz ve sevdiğimiz etin tüm... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T14:42+0300

2021-11-17T14:42+0300

2021-11-17T14:52+0300

israil

3d

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et

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İsrail’deki Redefine Meat, 3D yazıcı kullanarak ürettiği yüzde 100 bitkisel etin İsrail ve tüm Avrupa’daki restoranlarda kullanılabilir hale getirildiğini açıkladı. Gerçek et dokusunun hedeflendiğini söyleyen şirket, soya ve bezelye proteini, nohut, pancar, maya ve hindistancevizi yağı kullanarak bitkisel sığır eti üretimi gerçekleştirdi. Bu türdeki ilk etini 2018'de üreten şirket, saatte 10 kilogram etin 'basılabildiğini' kaydetti. Şubat ayının ilk günlerinde 29 milyon dolar fon toplayan şirketin, gıda aroması şirketi olarak bilinen Givaudan ile ortaklık yaptığı ve bitkisel etin sulu olduğunu nasıl çözdüğü de iddia ediliyor.İngiltere’nin popüler et restoranları Marco Pierre White, ünlü Hint restoranı Brigadiers, Hollanda’daki Michelin yıldızlı restoranlardan Ron Gastrobar ve Almanya’daki Facil’de de satışa sunulmaya hazırlanan bitkisel etler, sığır ve kuzu etinin yanında kıyma ve domuz eti de dahil olmak üzere pek çok bitkisel et kaynaklı yemekleri restoranlara servis edecek. Bitkisel bazlı et üretimi, Nestle gibi çok uluslu gıda şirketlerinin bu pazara dahil olmasıyla başlarken, ABD’deki Beyond Meat, bitki bazlı ürettiği burgerlerle sektördeki bitkisel et yolunu açtı. Şu ana kadar bitki bazlı et endüstrisinden gelen tekliflerin köfte, kıyma, tavuk gibi birçok ürüne alternatif olarak yayılmaya başladığı da biliniyor.

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