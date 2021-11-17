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İstanbul Boğazı’ndaki yatlara denetim
İstanbul Boğazı’ndaki yatlara denetim
İstanbul Boğazı'ndaki teknelere yönelik ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi. Usulsüz lazer gösterisi yapan yata cezai işlem... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T23:00+0300
2021-11-17T23:00+0300
2021-11-17T23:00+0300
türkiye
istanbul
istanbul boğazı
denetim
emniyet
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin 39 ilçesinde ve boğazda ‘Yeditepe Huzur Uygulaması’ gerçekleştirdi.İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz polisinin de katıldığı uygulamada, boğazdaki gemi ve vapurlarda incelendi.Denetim sırasında 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü altında izinsiz ve uygunsuz ticari amaçlı lazer gösterisi yapılan yat sahibine cezai işlem uygulandı.
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istanbul, istanbul boğazı, denetim, emniyet
İstanbul Boğazı’ndaki yatlara denetim
İstanbul Boğazı'ndaki teknelere yönelik ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi. Usulsüz lazer gösterisi yapan yata cezai işlem uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin 39 ilçesinde ve boğazda ‘Y editepe Huzur Uygulaması’ gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz polisinin de katıldığı uygulamada, boğazdaki gemi ve vapurlarda incelendi.
Denetim sırasında 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü altında izinsiz ve uygunsuz ticari amaçlı lazer gösterisi yapılan yat sahibine cezai işlem uygulandı.