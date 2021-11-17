https://tr.sputniknews.com/20211117/istanbul-bogazindaki-yatlara-denetim-1050909032.html

İstanbul Boğazı’ndaki yatlara denetim

İstanbul Boğazı’ndaki yatlara denetim

İstanbul Boğazı'ndaki teknelere yönelik ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi. Usulsüz lazer gösterisi yapan yata cezai işlem... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

istanbul boğazı

denetim

emniyet

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin 39 ilçesinde ve boğazda ‘Yeditepe Huzur Uygulaması’ gerçekleştirdi.İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz polisinin de katıldığı uygulamada, boğazdaki gemi ve vapurlarda incelendi.Denetim sırasında 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü altında izinsiz ve uygunsuz ticari amaçlı lazer gösterisi yapılan yat sahibine cezai işlem uygulandı.

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istanbul, istanbul boğazı, denetim, emniyet