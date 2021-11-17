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'İstanbul'da 1 milyon TL'ye konut bulmak hayal olacak'
'İstanbul'da 1 milyon TL'ye konut bulmak hayal olacak'
Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Mars Investment İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, 2 yıl içinde İstanbul’da 1 milyon... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T09:39+0300
2021-11-17T09:39+0300
türkiye
istanbul
vatandaşlık
konut
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Dünya'dan Leyla İlhan'ın haberine göre Gayrimenkulde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bucak, “Arz üretiminde ciddi sorunlar yaşanıyor, maliyetlerde ciddi artış var. Markalı bir projede maliyetin yüzde 70’i dövize endeksli, döviz artınca fiyatlar da artıyor. Ayrıca eskiden elinde parası olan biri gayrimenkul projesi geliştirebiliyordu. Şimdi ancak müteahhitlik sertifikası alan biri proje geliştirebiliyor. Buda üretimi etkiledi. Dolayısıyla maliyetler arttığı sürece fiyatlar artmaya devam edecek” dedi.“1 yılda 19 bin kişi vatandaşlık için ev aldı”Dünyada her yıl 2 milyon kişinin farklı ülkelerde yatırım yaptığını belirten Bucak, bunun özellikle vatandaşlık alma üzerinden gerçekleştiğini söyledi.Bucak, "Türkiye özellikle fiyat değer anlamında dünyada birinci. Bunu gören bir Amerikalı, Avrupalı kendi ülkesindeki ucuz kredi ile Türkiye’de yatırım yaparak kâr ediyor. Genel olarak alımların yüzde 70’i vatandaşlık üzerine. İranlılar pasaportları dünyada tanınmadığı için Türk vatandaşlığı ile bunu aşıyor, Çinliler Türk vatandaşlığı ile İngiltere borsasına açılıyor. Dolayısıyla dünyada bir vatandaşlık pazarı oluşmuş durumda. Bizim yaptığımız saha çalışmasında 2021 yılında 17 bin ile 19 bin kişinin Türkiye’de vatandaşlık amaçlı gayrimenkul aldığını gösteriyor” açıklamasını yaptı.
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istanbul, vatandaşlık, konut

'İstanbul'da 1 milyon TL'ye konut bulmak hayal olacak'

09:39 17.11.2021
© AAKonut, ev
Konut, ev - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA
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Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Mars Investment İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, 2 yıl içinde İstanbul’da 1 milyon TL’ye satılık konut bulmanın hayal olacağını söyledi.
Dünya'dan Leyla İlhan'ın haberine göre Gayrimenkulde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bucak, “Arz üretiminde ciddi sorunlar yaşanıyor, maliyetlerde ciddi artış var. Markalı bir projede maliyetin yüzde 70’i dövize endeksli, döviz artınca fiyatlar da artıyor. Ayrıca eskiden elinde parası olan biri gayrimenkul projesi geliştirebiliyordu. Şimdi ancak müteahhitlik sertifikası alan biri proje geliştirebiliyor. Buda üretimi etkiledi. Dolayısıyla maliyetler arttığı sürece fiyatlar artmaya devam edecek” dedi.

“1 yılda 19 bin kişi vatandaşlık için ev aldı”

Dünyada her yıl 2 milyon kişinin farklı ülkelerde yatırım yaptığını belirten Bucak, bunun özellikle vatandaşlık alma üzerinden gerçekleştiğini söyledi.
Bucak, "Türkiye özellikle fiyat değer anlamında dünyada birinci. Bunu gören bir Amerikalı, Avrupalı kendi ülkesindeki ucuz kredi ile Türkiye’de yatırım yaparak kâr ediyor. Genel olarak alımların yüzde 70’i vatandaşlık üzerine. İranlılar pasaportları dünyada tanınmadığı için Türk vatandaşlığı ile bunu aşıyor, Çinliler Türk vatandaşlığı ile İngiltere borsasına açılıyor. Dolayısıyla dünyada bir vatandaşlık pazarı oluşmuş durumda. Bizim yaptığımız saha çalışmasında 2021 yılında 17 bin ile 19 bin kişinin Türkiye’de vatandaşlık amaçlı gayrimenkul aldığını gösteriyor” açıklamasını yaptı.
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