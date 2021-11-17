https://tr.sputniknews.com/20211117/istanbulda-taksici-degisim-saati-bahanesiyle-turk-yolcuyu-almayip-turistleri-aldi-1050880471.html

İstanbul'da taksici, değişim saati bahanesiyle Türk yolcuyu almayıp turistleri aldı

İstanbul'da taksici, değişim saati bahanesiyle Türk yolcuyu almayıp turistleri aldı

İstanbul Fatih'te bir taksi şoförü değişim saatini bahane ederek Türk yolcuyu almayıp, turistleri aldı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

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taksi

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İstanbul Fatih'teki olay, dün öğlen saatlerinde Beyazıt'ta meydana geldi. İddialara göre, Furkan Tekfidan yoldan geçen taksiyi durdurdu. Aracın değişim saatinde olduğunu söyleyen taksi şoförü, Tekfidan'ı taksiye almadı. Ancak şoför birkaç metre ilerde bekleyen turistleri taksisine alınca, Furkan Tekfidan taksiciye tepki gösterdi.Taksiye alınmayan Furkan Tekfidan o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, Tekfidan'ın "Araba teslim etmeye gitmiyor muydun?" diye tepki gösterdiği taksi şoförünün, turistler binerken "Teslim etmeye gidiyorum" dediği görülüyor.

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