https://tr.sputniknews.com/20211117/japonyanin-surucusuz-yuksek-hizli-treni-deneme-seferlerini-tamamladi-1050891802.html

Japonya'nın sürücüsüz yüksek hızlı treni deneme seferlerini tamamladı

Japonya'nın sürücüsüz yüksek hızlı treni deneme seferlerini tamamladı

Japonya, yeni sürücüsüz yüksek hızlı treninin deneme seferlerini 11 gün süren ilk deneme seferlerini tamamladı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T14:51+0300

2021-11-17T14:51+0300

2021-11-17T14:51+0300

yaşam

japonya

sefer

deneme

sürücüsüz tren

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Japon medyası, ülkede geliştirilen sürücüsüz yüksek hızlı trenin ilk deneme seferlerini gerçekleştirdiğini duyurdu.NHK TV'nin aktardığına göre seferler, ülkenin Niigata kenti yakınlarındaki yaklaşık 5 kilometrelik bir hat üzerinde 11 gün boyunca sürdü ve bugün sona erdi.Seferlerde öngörülemeyen acil durumlar için makinist, kabinde hazır bulundu.Bununla beraber tren, kalkıştan hız kontrolüne kadar tüm işlevleri başarıyla gerçekleştirdi.Kanala göre seferler, tarifeli tren seferlerinin sona ermensinin ardından yapıldı.Tren, saatte yaklaşık 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20211115/dunyanin-ilk-tren-busu-japonyada-hizmete-giriyor-1050801304.html

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japonya, sefer, deneme, sürücüsüz tren