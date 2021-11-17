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Japonya'nın sürücüsüz yüksek hızlı treni deneme seferlerini tamamladı
© AP PhotoJapoyna - yüksek hızlı tren
© AP Photo
Japonya, yeni sürücüsüz yüksek hızlı treninin deneme seferlerini 11 gün süren ilk deneme seferlerini tamamladı.
Japon medyası, ülkede geliştirilen sürücüsüz yüksek hızlı trenin ilk deneme seferlerini gerçekleştirdiğini duyurdu.
NHK TV'nin aktardığına göre seferler, ülkenin Niigata kenti yakınlarındaki yaklaşık 5 kilometrelik bir hat üzerinde 11 gün boyunca sürdü ve bugün sona erdi.
#英語学習 #nhkworld #SelfDriving— Viv@ce(Izmir01) (@RX_Sub_523) November 17, 2021
Wonderful news, this is a milestone for self-driving trains in Japan. As this system is going to become worldwide, contents of driver’s jobs will be gradually changed into more beneficial ones, such as carriage monitoring.https://t.co/tLYQWHU7OY
Feels like it's been a while since some positive driverless vehicle news so how about this: 12 carriage autonomous bullet train reaches 70mph and misses its stopping point by just 8cm (human margin for error is 50cm) in successful test in Japan https://t.co/NTK5djHT9a— Zoe Kleinman (@zsk) November 17, 2021
Seferlerde öngörülemeyen acil durumlar için makinist, kabinde hazır bulundu.
Bununla beraber tren, kalkıştan hız kontrolüne kadar tüm işlevleri başarıyla gerçekleştirdi.
Kanala göre seferler, tarifeli tren seferlerinin sona ermensinin ardından yapıldı.
Tren, saatte yaklaşık 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.
15 Kasım, 09:35