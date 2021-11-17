https://tr.sputniknews.com/20211117/kahve-fiyatlari-son-10-yilin-zirvesine-cikti-1050903760.html

Kahve fiyatları son 10 yılın zirvesine çıktı

Kahve fiyatları son 10 yılın zirvesine çıktı

Kahve fiyatları, sene başından bu yana yüzde 90 civarında yükselerek 10 yılın zirvesine ulaştı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T18:49+0300

2021-11-17T18:49+0300

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Kahve fiyatları, Vietnam ve Brezilya’da baş gösteren sorunlar nedeniyle kilogram başına 5 doların üzerine çıktı. Böylece emtia piyasasında kahve fiyatları 2012 Ocak ayından gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.Arabica vadeli kontratları, Brezilya'daki üretimin azalmasıyla sene başından bu yana yüzde 90 civarında yükseliş gösterdi.Yüksek gübre fiyatları ve tedarik maliyetleri, fiyatların yükselişinde rol oynarken Avrupa ve ABD gibi tüketici ülkeler Kolombiya ve Vietnam gibi üretici ülkelerden kahve tedarik etmek konusunda sıkıntı yaşadı.Tedarik sorunları, kötü hava koşulları ve artan gübre maliyetleri ile koronavirüs vakalarının tekrar artması, teslimatların da gecikmesine sebep oldu.Vietnam’da kahve göndermek için konteyner eksiği olduğu, koronavirüs pandemisinin Vietnam’da etkisini artırması ve sevkiyatların kesintiye uğraması, kahve fiyatlarını etkiledi. Ayrıca Brezilya’da bu yıl gerçekleşen sert rekolte kaybının Vietnam’da da görüleceği belirtildi.Investing’e konuşan Chicago Borsası Vadeli İşlemler Grubu baş analisti Jack Scoville, “Piyasalar şu an için sıkışmış durumda ve kahve üreticileri tedarik güvenliğini sağlama konusunda geride kaldı” dedi.Scoville, Brezilya'da gübre fiyatlarının ciddi derecede yükseldiğini ve çiftçilerin bir anda daha fazla kahve üretmekte zorlandığını belirten Wilkes, “Gelecek sene Arabica üretimi daha iyi olsa bile piyasa en fazla dengeye gelir” ifadelerini kullandı.

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haberler, kahve, zam, dünya