https://tr.sputniknews.com/20211117/kandilli-bolgenin-deprem-tehlikesinin-goreceli-olarak-cok-yuksek-oldugunu-gostermektedir-1050909149.html

Kandilli: Bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir

Kandilli: Bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden Düzce depremiyle ilgili yapılan değerlendirmede, "Bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T23:14+0300

2021-11-17T23:14+0300

2021-11-17T23:14+0300

türkiye

düzce

kandilli

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/05/1043163866_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3c9175a48faf07699384e1f9c7974502.jpg

Düzce'de meydana gelen depremle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde değerlendirme yayınlandı.Yazılı açıklamada, şöyle denildi:"Yayakbaşı-Düzce merkez üssünde, yerel saat ile 15.40'da aletsel büyüklüğü 5.2 olan orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 8 kilometre civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Düzce ve ilçeleri ile çevre illerde hissedilmiştir"Açıklamada, Düzce'nin güneydoğusunda ve batıda Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde çok sayıda deprem meydana geldiği belirtilerek, "Bu ise bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir. İl sınırlarının güney ve güneybatısı genel olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi içerisindedir. MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi il sınırlarının güneyinden Kuzey Anadolu Fay Zonu geçmektedir. Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Düzce, Karadere fay parçaları ve Çilimli, Yığılca fayları il sınırlarından geçmekte, kuzeydoğuda Devrek Fayı, güneyde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Doğu-Batı uzantılı Bolu, Taşkesti fay parçaları, batıda Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Karadere, Dokurcun, Arifiye fay parçaları ve Hendek Fayı bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genelde ana yapıların doğrultuları Doğu- Batı ve Kuzey Doğu-Güney Batı gidişlidir"Açıklamanın devamında şu bilgiler yer aldı:

https://tr.sputniknews.com/20211117/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1050895717.html

türkiye

düzce

kandilli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

düzce, kandilli, deprem