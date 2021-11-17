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Kandilli: Bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir
Kandilli: Bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden Düzce depremiyle ilgili yapılan değerlendirmede, "Bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T23:14+0300
2021-11-17T23:14+0300
türkiye
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kandilli
deprem
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Düzce'de meydana gelen depremle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde değerlendirme yayınlandı.Yazılı açıklamada, şöyle denildi:"Yayakbaşı-Düzce merkez üssünde, yerel saat ile 15.40'da aletsel büyüklüğü 5.2 olan orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 8 kilometre civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Düzce ve ilçeleri ile çevre illerde hissedilmiştir"Açıklamada, Düzce'nin güneydoğusunda ve batıda Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde çok sayıda deprem meydana geldiği belirtilerek, "Bu ise bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir. İl sınırlarının güney ve güneybatısı genel olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi içerisindedir. MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi il sınırlarının güneyinden Kuzey Anadolu Fay Zonu geçmektedir. Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Düzce, Karadere fay parçaları ve Çilimli, Yığılca fayları il sınırlarından geçmekte, kuzeydoğuda Devrek Fayı, güneyde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Doğu-Batı uzantılı Bolu, Taşkesti fay parçaları, batıda Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Karadere, Dokurcun, Arifiye fay parçaları ve Hendek Fayı bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genelde ana yapıların doğrultuları Doğu- Batı ve Kuzey Doğu-Güney Batı gidişlidir"Açıklamanın devamında şu bilgiler yer aldı:
https://tr.sputniknews.com/20211117/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1050895717.html
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düzce, kandilli, deprem

Kandilli: Bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir

23:14 17.11.2021
© DHABoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi (BDTİM)
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi (BDTİM) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© DHA
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden Düzce depremiyle ilgili yapılan değerlendirmede, "Bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir" denildi.
Düzce'de meydana gelen depremle ilgili Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nde değerlendirme yayınlandı.
Yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Yayakbaşı-Düzce merkez üssünde, yerel saat ile 15.40'da aletsel büyüklüğü 5.2 olan orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 8 kilometre civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Düzce ve ilçeleri ile çevre illerde hissedilmiştir"
Açıklamada, Düzce'nin güneydoğusunda ve batıda Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde çok sayıda deprem meydana geldiği belirtilerek, "Bu ise bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir. İl sınırlarının güney ve güneybatısı genel olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun etkisi içerisindedir. MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi il sınırlarının güneyinden Kuzey Anadolu Fay Zonu geçmektedir. Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Düzce, Karadere fay parçaları ve Çilimli, Yığılca fayları il sınırlarından geçmekte, kuzeydoğuda Devrek Fayı, güneyde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Doğu-Batı uzantılı Bolu, Taşkesti fay parçaları, batıda Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Karadere, Dokurcun, Arifiye fay parçaları ve Hendek Fayı bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genelde ana yapıların doğrultuları Doğu- Batı ve Kuzey Doğu-Güney Batı gidişlidir"
düzce deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
TÜRKİYE
Düzce'de 5.2 büyüklüğünde deprem
15:43
Açıklamanın devamında şu bilgiler yer aldı:
"Merkezimiz tarafından yapılan hızlı fay düzlemi çözümü depremin doğrultu atımlı bir faylanma ile meydana geldiği göstermektedir. Deprem, Kuzey Anadolu Fay Sistemi içerisindeki Kuzey Doğu-Güney Batı gidişli sağ yanal doğrultu atımlı tali bir fayın kırılması sonucunda meydana gelmiştir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş olması depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır"
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