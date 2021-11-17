Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211117/kartalda-otomobil-kafeye-daldi-1050889886.html
Kartal'da otomobil kafeye daldı
Kartal'da otomobil kafeye daldı
İstanbul Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kafeye girdi. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yara almadan kurtuldu. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T14:02+0300
2021-11-17T14:02+0300
2021-11-17T14:02+0300
türkiye
kartal
trafik kazası
kafe
otomobil
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050889712_0:152:2048:1304_1920x0_80_0_0_90320a42e623b31bed60a560f4a2b7cf.jpg
Kartal Soğanlık Yeni Mahalle'de cumartesi günü saat 05.00 sıralarında kaza meydana geldi.Caddede giden 34 LD 5303 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki park halindeki otomobile vurdu. Otomobil, daha sonra kafeye girdi. Sürücü ve yanındaki arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken kafede hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20211116/calinti-otomobille-2-kez-kaza-yaptiktan-sonra-yakalandi-televizyonlara-cikacak-miyim-1050839012.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050889712_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_0a903a761939e7fc7646f32bfed9dd8f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kartal, trafik kazası, kafe, otomobil, kaza
Kartal'da otomobil kafeye daldı
İstanbul Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kafeye girdi. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yara almadan kurtuldu.
Kartal Soğanlık Yeni Mahalle'de cumartesi günü saat 05.00 sıralarında kaza meydana geldi.
Caddede giden 34 LD 5303 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki park halindeki otomobile vurdu.
Otomobil, daha sonra kafeye girdi. Sürücü ve yanındaki arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken kafede hasar oluştu.
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.