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https://tr.sputniknews.com/20211117/kemal-kilicdaroglu-merkez-bankasi-turk-lirasinin-deger-kaybetmesine-seyirci-kaliyor--1050900673.html
Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası Türk Lirası'nın değer kaybetmesine seyirci kalıyor
Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası Türk Lirası'nın değer kaybetmesine seyirci kalıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Liderler toplantı sonrası yaptıkları açıklamada, erken seçime... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T17:06+0300
2021-11-17T17:50+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Ülkeyi yönetemiyorsunuz, yazıktır günahtır. Bir an önce seçime gidilsin. Bu ülke doğru dürüst yönetilsin" dedi. İYİ Parti lideri Akşener de “Seçimden başka çare yok” sözleriyle Kılıçdaroğlu’nun sözlerini katıldığını belirtti. Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısındaki faiz açıklamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk Lirası, olağanüstü değer kaybediyor. Fakat çözüm üretecek organ yok Türkiye’de. Normalde Merkez Bankası’nın fiyat istikrarıyla uğraşması gerekirken işini bırakmış, dövizin yükselmesine izin vermiş durumda. Rezervi yok, 128 milyar doları buharlaştırdılar. Nereye gittiği hala belli değil. Birisi çıkıp açıklama yapsın istiyoruz, karşımızda bir duvar var. Bizlerde sorumluluk hisseden genel başkanlar olarak bir araya geldik"Kılıçdaroğlu'nun ardından söz alan Meral Akşener, ‘Merkez Bankası başkanının yazlık ve kışlık değiştiği için ömrünü doldurmuş gibi göründüğünü’ belirtti. Meral Akşener şunları kaydetti: “Gittikçe ağırlaşan bu ekonomik tabloyu, tahminimizden öte vatandaşlarımızı etkilediğini, bu ‘şahsım’ hükümetinin, ülkemizi aşıracak, kaçıracak söylemlerinin, tam tersi ülkemizi yere çaktığı büyük bir problemle karşı karşıyayız"Erken seçime işaret eden İYİ Parti lideri Akşener, "Ekonomi kitabı yazıp bununla övünen, devleti kendi gibi gören, kişiye bağlı hükümet sisteminin Türkiye’yi getirdiği nokta ortada. Bir araya gelip, acil çözüm reçetelerini ortaya koyup, çözüm aradık. Acil seçim çağrısına katılıyorum. Tarafsız şekilde seçimlerin yapılması lazım.” ifadelerini kullandıİki partinin ekonomi kurmaylarının birlikte çalışma yürüteceklerini açıklayan Akşener, sözlerine şöyle devam etti: “Erdoğan’a memleket masasını topla demiştim. Bugün bu çağrıyı yapmam lazım ama o günden ağzım yandığı için artık yolun sonu görünmüştür. Daha fazla yıkıma, yoksulluğa; eğitime erişememe konusunda büyük bir problemle karşı karşıyayız. Bütün bunlardan çıkılmasını tek yolu seçimlerin yapılması, milletimiz kimi tercih ediyorsa ona saygı duyulması gerekiyor”
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kemal kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası Türk Lirası'nın değer kaybetmesine seyirci kalıyor

17:06 17.11.2021 (güncellendi: 17:50 17.11.2021)
© Fotoğraf : CHP Genel Merkezi Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener
Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© Fotoğraf : CHP Genel Merkezi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Liderler toplantı sonrası yaptıkları açıklamada, erken seçime işaret etti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Ülkeyi yönetemiyorsunuz, yazıktır günahtır. Bir an önce seçime gidilsin. Bu ülke doğru dürüst yönetilsin" dedi. İYİ Parti lideri Akşener de “Seçimden başka çare yok” sözleriyle Kılıçdaroğlu’nun sözlerini katıldığını belirtti.

Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısındaki faiz açıklamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk Lirası, olağanüstü değer kaybediyor. Fakat çözüm üretecek organ yok Türkiye’de. Normalde Merkez Bankası’nın fiyat istikrarıyla uğraşması gerekirken işini bırakmış, dövizin yükselmesine izin vermiş durumda. Rezervi yok, 128 milyar doları buharlaştırdılar. Nereye gittiği hala belli değil. Birisi çıkıp açıklama yapsın istiyoruz, karşımızda bir duvar var. Bizlerde sorumluluk hisseden genel başkanlar olarak bir araya geldik"


Kılıçdaroğlu'nun ardından söz alan Meral Akşener, ‘Merkez Bankası başkanının yazlık ve kışlık değiştiği için ömrünü doldurmuş gibi göründüğünü’ belirtti.

Meral Akşener şunları kaydetti:

“Gittikçe ağırlaşan bu ekonomik tabloyu, tahminimizden öte vatandaşlarımızı etkilediğini, bu ‘şahsım’ hükümetinin, ülkemizi aşıracak, kaçıracak söylemlerinin, tam tersi ülkemizi yere çaktığı büyük bir problemle karşı karşıyayız"


Erken seçime işaret eden İYİ Parti lideri Akşener, "Ekonomi kitabı yazıp bununla övünen, devleti kendi gibi gören, kişiye bağlı hükümet sisteminin Türkiye’yi getirdiği nokta ortada. Bir araya gelip, acil çözüm reçetelerini ortaya koyup, çözüm aradık. Acil seçim çağrısına katılıyorum. Tarafsız şekilde seçimlerin yapılması lazım.” ifadelerini kullandı
İki partinin ekonomi kurmaylarının birlikte çalışma yürüteceklerini açıklayan Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

“Erdoğan’a memleket masasını topla demiştim. Bugün bu çağrıyı yapmam lazım ama o günden ağzım yandığı için artık yolun sonu görünmüştür. Daha fazla yıkıma, yoksulluğa; eğitime erişememe konusunda büyük bir problemle karşı karşıyayız. Bütün bunlardan çıkılmasını tek yolu seçimlerin yapılması, milletimiz kimi tercih ediyorsa ona saygı duyulması gerekiyor”
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