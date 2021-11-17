https://tr.sputniknews.com/20211117/kovid-19-kisitlamalarini-kaldiran-isvec-asi-pasaportu-uygulamasina-basliyor-1050903609.html
Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran İsveç aşı pasaportu uygulamasına başlıyor
Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran İsveç aşı pasaportu uygulamasına başlıyor
İsveç'te Kovid-19 aşı pasaportu uygulamasına başlanacağı bildirildi. Uygulama, 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T18:41+0300
2021-11-17T18:41+0300
2021-11-17T18:41+0300
dünya
isveç
kovid-19
aşı pasaportu
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İsveç'te 29 Eylül'de Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasının ardından vaka sayılarında görülen artış, bir kısım tedbirleri gündeme getirdi.Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, aşı pasaportunun 100 kişiden fazla katılımcının olduğu kapalı alan etkinliklerinde isteneceğini belirtti.Hallengren, yetkili makamların hükümete konu hakkında talepte bulunduğuna işaret ederek, uygulamanın 1 Aralık'tan itibaren başlayacağını ifade etti.Bu arada, İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü'nün açıkladığı rakamlara göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 100'e çıkarken, vaka sayısı 1 milyon 186 bin 387'e yükseldi. Ülkede 16 yaş üstü vatandaşların yüzde 81.7'si iki doz aşı oldu.Öte yandan, Kovid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşı kampanyasında, 3'üncü dozun uygulanmasına huzurevlerinden başlandı.Norveç ve Danimarka'da da yeni tedbirlerNorveç hükümeti 12 Kasım'da Kovid-19 yönelik yeni tedbirler çerçevesinde aşı olmayan sağlık personelinden, zorunlu olarak maske takmalarının ve haftada iki kez Kovid-19 testi yaptırmalarının isteneceğini duyurmuştu.Danimarka'da ise 12 Kasım'dan itibaren aşı pasaportu uygulaması gece kulübü, kafeler, parti otobüsleri ve iç mekan restoranların yanı sıra 2 bin kişiden fazla katılımcının olduğu açık hava etkinlikleri de yeniden başlamıştı.Danimarka,10 Eylül'de Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran ilk, Norveç de 25 Eylül'de kısıtlamaları kaldıran ikinci Avrupa ülkesi olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211112/iskandinav-ulkelerinde-kovid-19-tedbirleri-artiriliyor-1050751601.html
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isveç, kovid-19, aşı pasaportu
Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran İsveç aşı pasaportu uygulamasına başlıyor
İsveç'te Kovid-19 aşı pasaportu uygulamasına başlanacağı bildirildi. Uygulama, 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek.
İsveç'te 29 Eylül'de Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasının ardından vaka sayılarında görülen artış, bir kısım tedbirleri gündeme getirdi.
Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, aşı pasaportunun 100 kişiden fazla katılımcının olduğu kapalı alan etkinliklerinde isteneceğini belirtti.
Hallengren, yetkili makamların hükümete konu hakkında talepte bulunduğuna işaret ederek, uygulamanın 1 Aralık'tan itibaren başlayacağını ifade etti.
Bu arada, İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü'nün açıkladığı rakamlara göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 100'e çıkarken, vaka sayısı 1 milyon 186 bin 387'e yükseldi. Ülkede 16 yaş üstü vatandaşların yüzde 81.7'si iki doz aşı oldu.
Öte yandan, Kovid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşı kampanyasında, 3'üncü dozun uygulanmasına huzurevlerinden başlandı.
Norveç ve Danimarka'da da yeni tedbirler
Norveç hükümeti 12 Kasım'da Kovid-19 yönelik yeni tedbirler çerçevesinde aşı olmayan sağlık personelinden, zorunlu olarak maske takmalarının ve haftada iki kez Kovid-19 testi yaptırmalarının isteneceğini duyurmuştu.
Danimarka'da ise 12 Kasım'dan itibaren aşı pasaportu uygulaması gece kulübü, kafeler, parti otobüsleri ve iç mekan restoranların yanı sıra 2 bin kişiden fazla katılımcının olduğu açık hava etkinlikleri de yeniden başlamıştı.
Danimarka,10 Eylül'de Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran ilk, Norveç de 25 Eylül'de kısıtlamaları kaldıran ikinci Avrupa ülkesi olmuştu.