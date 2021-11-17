https://tr.sputniknews.com/20211117/kremlin-kuzey-akim-2-sertifikasyon-surecini-durdurma-kararinda-siyasi-bir-neden-gormuyoruz-1050901220.html
Kremlin: Kuzey Akım 2 sertifikasyon sürecini durdurma kararında siyasi bir neden görmüyoruz
Kremlin: Kuzey Akım 2 sertifikasyon sürecini durdurma kararında siyasi bir neden görmüyoruz
Kremlin Sözcüsü Peskov, Alman düzenleyicinin Kuzey Akım 2 sertifikasyon sürecini durdurma kararında siyasi bir neden görmediğini belirtti. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T17:24+0300
2021-11-17T17:24+0300
2021-11-17T17:27+0300
ekonomi
dmitriy peskov
kuzey akım 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049923533_0:170:3277:2013_1920x0_80_0_0_0595bffbd83ffb0fc604a0a5f1f9d9f4.jpg
Peskov, ‘bir takım prorotokollerin olduğunu, Avrupa mevzuatında bu konuda belirli normların olduğunu ve şirketin (işletmecinin) herkes için önemli olan bu projenin en kısa sürede devreye alınabilmesi için mevcut mevzuatın tüm gereksinimlerini yerine getirmeye hazır olduğunu’ ifade etti.Kremlin Sözcüsü, Kuzey Akım 2 üzerinden bu yılsonuna kadar yakıt tedarik edilmeyeceği göz önüne alındığında Rusya'nın Avrupa gaz pazarını istikrara kavuşturmak için Avrupa'ya farklı rotalardan gaz ihracatını artırıp artıramayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:“Bu ek siparişlere, (Rus enerji şirketi) Gazprom'un bu siparişleri yerine getirme imkanlarına bağlı bir şey. Bu, gaz alıcıları ve gaz tedarikçisi arasındaki doğrudan temas meselesidir ve tüm bunlar ticari konulardır.”Peskov aynı zamanda Gazprom’un mevcut kontratları azami düzeyde yerine getirdiğini sözlerine ekledi.‘Rusya Kuzey Akım 2 sertifikasyon sürecine müdahale etmiyor’Kuzey Akım 2 işletmecisinin Alman düzenleyicinin sertifikasyon sürecine ilişkin taleplerine hızlı bir şekilde karşılık verdiğine dikkat çeken Peskov, Rusya devletinin bu sürece müdahale etmediğini vurguladı.“Kuzey Akım 2’nin sertifikasyonu oldukça zor bir süreç ve bu ilk baştan beri belliydi” diyen Peskov, ‘işletmeci şirketin düzenleyicinin tüm taleplerini karşıladığını, tüm taleplerin karşılanması içinse yeni şirketin kurulacağını’ ifade etti ve ekledi:Peskov, “Sabırlı olmamız gerektiği en başından belliydi. Biz, Rus tarafı olarak projenin Avrupa için önemli olduğuna, bizim için ve Avrupalı tüketiciler için önemli olduğuna inanıyoruz, ancak bundan sonrası için düzenleyicinin kararı geçerli olacak. Biz buna müdahale edemeyiz” ifadelerini kullandı.Kremlin’in, Kuzey Akım 2’nin yılbaşından itibaren devreye alınacağına dair bir umudu olup olmadığı sorusuna ise Peskov, “Bu soru bize değil, sertifikasyonla ilgili nihai kararı verenlere yöneltilmeli” yanıtını verdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1049923533_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_1ddfb69119267ab3c12d4d63104f8605.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dmitriy peskov, kuzey akım 2
Kremlin: Kuzey Akım 2 sertifikasyon sürecini durdurma kararında siyasi bir neden görmüyoruz
17:24 17.11.2021 (güncellendi: 17:27 17.11.2021)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Alman düzenleyicinin Kuzey Akım 2 sertifikasyon sürecini durdurma kararında siyasi bir neden görmediğini belirtti.
Peskov, ‘bir takım prorotokollerin olduğunu, Avrupa mevzuatında bu konuda belirli normların olduğunu ve şirketin (işletmecinin) herkes için önemli olan bu projenin en kısa sürede devreye alınabilmesi için mevcut mevzuatın tüm gereksinimlerini yerine getirmeye hazır olduğunu’ ifade etti.
Kremlin Sözcüsü, Kuzey Akım 2 üzerinden bu yılsonuna kadar yakıt tedarik edilmeyeceği göz önüne alındığında Rusya'nın Avrupa gaz pazarını istikrara kavuşturmak için Avrupa'ya farklı rotalardan gaz ihracatını artırıp artıramayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:
“Bu ek siparişlere, (Rus enerji şirketi) Gazprom'un bu siparişleri yerine getirme imkanlarına bağlı bir şey. Bu, gaz alıcıları ve gaz tedarikçisi arasındaki doğrudan temas meselesidir ve tüm bunlar ticari konulardır.”
Peskov aynı zamanda Gazprom’un mevcut kontratları azami düzeyde yerine getirdiğini sözlerine ekledi.
‘Rusya Kuzey Akım 2 sertifikasyon sürecine müdahale etmiyor’
Kuzey Akım 2 işletmecisinin Alman düzenleyicinin sertifikasyon sürecine ilişkin taleplerine hızlı bir şekilde karşılık verdiğine dikkat çeken Peskov, Rusya devletinin bu sürece müdahale etmediğini vurguladı.
“Kuzey Akım 2’nin sertifikasyonu oldukça zor bir süreç ve bu ilk baştan beri belliydi” diyen Peskov, ‘işletmeci şirketin düzenleyicinin tüm taleplerini karşıladığını, tüm taleplerin karşılanması içinse yeni şirketin kurulacağını’ ifade etti ve ekledi:
“Enerji krizine gelince, sonuçta aynı alanda yer alıyor olsa da birbirine bağlı olmayan iki süreç söz konusu.”
Peskov, “Sabırlı olmamız gerektiği en başından belliydi. Biz, Rus tarafı olarak projenin Avrupa için önemli olduğuna, bizim için ve Avrupalı tüketiciler için önemli olduğuna inanıyoruz, ancak bundan sonrası için düzenleyicinin kararı geçerli olacak. Biz buna müdahale edemeyiz” ifadelerini kullandı.
Kremlin’in, Kuzey Akım 2’nin yılbaşından itibaren devreye alınacağına dair bir umudu olup olmadığı sorusuna ise Peskov, “Bu soru bize değil, sertifikasyonla ilgili nihai kararı verenlere yöneltilmeli” yanıtını verdi.