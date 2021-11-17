https://tr.sputniknews.com/20211117/kremlin-kuzey-akim-2-sertifikasyon-surecini-durdurma-kararinda-siyasi-bir-neden-gormuyoruz-1050901220.html

Kremlin: Kuzey Akım 2 sertifikasyon sürecini durdurma kararında siyasi bir neden görmüyoruz

Kremlin: Kuzey Akım 2 sertifikasyon sürecini durdurma kararında siyasi bir neden görmüyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, Alman düzenleyicinin Kuzey Akım 2 sertifikasyon sürecini durdurma kararında siyasi bir neden görmediğini belirtti. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T17:24+0300

2021-11-17T17:24+0300

2021-11-17T17:27+0300

ekonomi

dmitriy peskov

kuzey akım 2

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Peskov, ‘bir takım prorotokollerin olduğunu, Avrupa mevzuatında bu konuda belirli normların olduğunu ve şirketin (işletmecinin) herkes için önemli olan bu projenin en kısa sürede devreye alınabilmesi için mevcut mevzuatın tüm gereksinimlerini yerine getirmeye hazır olduğunu’ ifade etti.Kremlin Sözcüsü, Kuzey Akım 2 üzerinden bu yılsonuna kadar yakıt tedarik edilmeyeceği göz önüne alındığında Rusya'nın Avrupa gaz pazarını istikrara kavuşturmak için Avrupa'ya farklı rotalardan gaz ihracatını artırıp artıramayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi:“Bu ek siparişlere, (Rus enerji şirketi) Gazprom'un bu siparişleri yerine getirme imkanlarına bağlı bir şey. Bu, gaz alıcıları ve gaz tedarikçisi arasındaki doğrudan temas meselesidir ve tüm bunlar ticari konulardır.”Peskov aynı zamanda Gazprom’un mevcut kontratları azami düzeyde yerine getirdiğini sözlerine ekledi.‘Rusya Kuzey Akım 2 sertifikasyon sürecine müdahale etmiyor’Kuzey Akım 2 işletmecisinin Alman düzenleyicinin sertifikasyon sürecine ilişkin taleplerine hızlı bir şekilde karşılık verdiğine dikkat çeken Peskov, Rusya devletinin bu sürece müdahale etmediğini vurguladı.“Kuzey Akım 2’nin sertifikasyonu oldukça zor bir süreç ve bu ilk baştan beri belliydi” diyen Peskov, ‘işletmeci şirketin düzenleyicinin tüm taleplerini karşıladığını, tüm taleplerin karşılanması içinse yeni şirketin kurulacağını’ ifade etti ve ekledi:Peskov, “Sabırlı olmamız gerektiği en başından belliydi. Biz, Rus tarafı olarak projenin Avrupa için önemli olduğuna, bizim için ve Avrupalı tüketiciler için önemli olduğuna inanıyoruz, ancak bundan sonrası için düzenleyicinin kararı geçerli olacak. Biz buna müdahale edemeyiz” ifadelerini kullandı.Kremlin’in, Kuzey Akım 2’nin yılbaşından itibaren devreye alınacağına dair bir umudu olup olmadığı sorusuna ise Peskov, “Bu soru bize değil, sertifikasyonla ilgili nihai kararı verenlere yöneltilmeli” yanıtını verdi.

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dmitriy peskov, kuzey akım 2