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Lavrov: Zelenskiy'in Batı'dan yardım almak için provokasyonlardan kaçınmayacağı aşikar
Lavrov: Zelenskiy'in Batı'dan yardım almak için provokasyonlardan kaçınmayacağı aşikar
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batı'dan yardım almak için provokasyon düzenlenmesine karşı çıkmayacağını... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T22:24+0300
2021-11-17T22:25+0300
dünya
rusya
ukrayna
sergey lavrov
batı
provokasyon
vladimir zelenskiy
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Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta gerilim son haftalarda yeniden tırmanırken Moskova'dan Kiev'in provokasyonlardan beklentisi olduğuna dair açıklama geldi.Moskova'da bir basın toplantısında konuşan Lavrov, "Kiev rejiminin, Rus tehdidi de dahil olmak üzere her türlü korku senaryosunu kışkırtarak dikkatleri Minsk anlaşmalarını bozma politikasından başka yöne çekme arzusunda olduğunu görüyoruz. Koruma alabilmek için Berlin'e, Paris'e çağrı yapıyorlar, özgür demokratik Ukrayna'nın korunması için birliklerin gönderilmesini sağlamak adına NATO'ya başvuruyorlar, İngilizlerle askeri donanma üsleri kurulması konusunda anlaşmaları yapıyorlar ve daha pek çok şey" ifadelerini kullandı.Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarının kısa süre önce Ukraynalı mevkidaşıyla yaptıkları görüşmeden sonraki açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna'nın güvenliğine tehdit oluşturmaya devam etmesi halinde Moskova'nın feci sonuçlarla karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulunduklarını anımsatan Lavrov, "Bunun dikkatleri başka yöne çekmek olduğu aşikar. Zelenskiy, Ostap Bender'in 'Dışarıda bize yardım ederler' düşüncesiyle birtakım olayları provoke etmekten kaçınmayacağı açık" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211115/ukrayna-yonetimi-belarus-sinirinda-tahkimat-yapacak-1050796721.html
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rusya, ukrayna, sergey lavrov, batı, provokasyon, vladimir zelenskiy

Lavrov: Zelenskiy'in Batı'dan yardım almak için provokasyonlardan kaçınmayacağı aşikar

22:24 17.11.2021 (güncellendi: 22:25 17.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batı'dan yardım almak için provokasyon düzenlenmesine karşı çıkmayacağını düşündüğünü söyledi.
Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta gerilim son haftalarda yeniden tırmanırken Moskova'dan Kiev'in provokasyonlardan beklentisi olduğuna dair açıklama geldi.

Moskova'da bir basın toplantısında konuşan Lavrov, "Kiev rejiminin, Rus tehdidi de dahil olmak üzere her türlü korku senaryosunu kışkırtarak dikkatleri Minsk anlaşmalarını bozma politikasından başka yöne çekme arzusunda olduğunu görüyoruz. Koruma alabilmek için Berlin'e, Paris'e çağrı yapıyorlar, özgür demokratik Ukrayna'nın korunması için birliklerin gönderilmesini sağlamak adına NATO'ya başvuruyorlar, İngilizlerle askeri donanma üsleri kurulması konusunda anlaşmaları yapıyorlar ve daha pek çok şey" ifadelerini kullandı.

Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarının kısa süre önce Ukraynalı mevkidaşıyla yaptıkları görüşmeden sonraki açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna'nın güvenliğine tehdit oluşturmaya devam etmesi halinde Moskova'nın feci sonuçlarla karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulunduklarını anımsatan Lavrov, "Bunun dikkatleri başka yöne çekmek olduğu aşikar. Zelenskiy, Ostap Bender'in 'Dışarıda bize yardım ederler' düşüncesiyle birtakım olayları provoke etmekten kaçınmayacağı açık" dedi.
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