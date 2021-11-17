https://tr.sputniknews.com/20211117/lubnan-abdden-askeri-destek-amacli-hibe-edilen-6-helikopteri-teslim-aldi-1050875751.html

Lübnan, ABD'den askeri destek amaçlı hibe edilen 6 helikopteri teslim aldı

Lübnan, ABD'den askeri destek amaçlı hibe edilen 6 helikopteri teslim aldı

Lübnan ordusu, ABD'den askeri yardım amaçlı hibe edilen 6 askeri helikopteri düzenlenen törenle teslim adı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T03:03+0300

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ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Hamat Askeri Üssü'nde düzenlenen teslim törenine Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea katıldı.Teslim edilen 6 MD-530F izci ve hafif taarruz helikopterinin 40 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.Biden yönetimi 9 Eylül'de Lübnan ordusunun iyileştirilmesine yönelik 47 milyon dolarlık askeri yardım paketini onaylamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211116/bakan-cavusoglu-lubnan-halki-bolgesel-pazarliklarin-bedelini-odemek-zorunda-kalmamali-1050862165.html

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abd, lübnan, helikopter