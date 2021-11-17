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Lübnan, ABD'den askeri destek amaçlı hibe edilen 6 helikopteri teslim aldı
Lübnan, ABD'den askeri destek amaçlı hibe edilen 6 helikopteri teslim aldı
Lübnan ordusu, ABD'den askeri yardım amaçlı hibe edilen 6 askeri helikopteri düzenlenen törenle teslim adı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T03:03+0300
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ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Hamat Askeri Üssü'nde düzenlenen teslim törenine Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea katıldı.Teslim edilen 6 MD-530F izci ve hafif taarruz helikopterinin 40 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.Biden yönetimi 9 Eylül'de Lübnan ordusunun iyileştirilmesine yönelik 47 milyon dolarlık askeri yardım paketini onaylamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211116/bakan-cavusoglu-lubnan-halki-bolgesel-pazarliklarin-bedelini-odemek-zorunda-kalmamali-1050862165.html
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abd, lübnan, helikopter

Lübnan, ABD'den askeri destek amaçlı hibe edilen 6 helikopteri teslim aldı

03:03 17.11.2021
© ABD'nin Beyrut BüyükelçiliğiLübnan ordusu, ABD'den askeri yardım amaçlı hibe edilen 6 askeri helikopteri düzenlenen törenle teslim adı.
Lübnan ordusu, ABD'den askeri yardım amaçlı hibe edilen 6 askeri helikopteri düzenlenen törenle teslim adı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği
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Lübnan ordusu, ABD'den askeri yardım amaçlı hibe edilen 6 askeri helikopteri düzenlenen törenle teslim adı.
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Hamat Askeri Üssü'nde düzenlenen teslim törenine Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea katıldı.
Teslim edilen 6 MD-530F izci ve hafif taarruz helikopterinin 40 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.
Biden yönetimi 9 Eylül'de Lübnan ordusunun iyileştirilmesine yönelik 47 milyon dolarlık askeri yardım paketini onaylamıştı.
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