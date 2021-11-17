https://tr.sputniknews.com/20211117/lukasenko-soguktan-donma-tehlikesiyle-karsi-karsiya-olan-gocmenler-icin-lojistik-merkez-acti-1050904310.html

Lukaşenko, soğuktan donma tehlikesiyle karşı karşıya olan göçmenler için lojistik merkezi açtı

Lukaşenko, soğuktan donma tehlikesiyle karşı karşıya olan göçmenler için lojistik merkezi açtı

Belarus-Polonya sınırında Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlerden bir kısmı sınır kapısından ormanlık alandaki kampa geri dönerken, bir kısmı da geceyi geçirmek... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T19:21+0300

2021-11-17T19:21+0300

2021-11-17T19:21+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

göçmen krizi

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, soğuktan donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenlerin kabul edilmesi ve ısınmalarının sağlanması için sınır bölgesindeki lojistik merkezinin hazırlanmasını istedi. Bunun üzerine sınır noktası yakınında yatak, battaniye ve yiyecek-içecek yardımlarının yapıldığı lojistik merkezde ayrılan yere bazı gruplar yerleşti.Bruzgi sınır noktasındaki sığınmacıların bir kısmının lojistik merkezine gitmek için sınırdan ayrıldığı ifade edildi.Bu arada Belarus Soruşturma Komitesi, Bruzgi sınır noktasındaki sığınmacılara karşı çeşitli güç araçları kullanıldığı vakanın araştırıldığını belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20211116/lukasenko-sinirdaki-gocmenlerin-lojistik-merkezine-alinmasi-icin-talimat-verdi-1050866143.html

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polonya, belarus, göçmen krizi