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https://tr.sputniknews.com/20211117/mersinde-kaybolan-3-yasindaki-cocugun-arandigi-bolgede-kan-izine-rastlandi-1050886452.html
Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun arandığı bölgede kan izine rastlandı
Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun arandığı bölgede kan izine rastlandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada, 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalar... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T13:09+0300
2021-11-17T13:09+0300
türkiye
mersin
dağ
kayıp
arama
kan
arama kurtarma
kayıp çocuklar
yayla
kayıp ilanı
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Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve çeşitli belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın yönettiği çalışmalarda drone ve arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.Termal kameralarla incelemelerin sürdüğü bölgede, menfezlerde de arama yapılıyor.Bir kayada kan izine rastlanılması üzerine inceleme başlatıldıArama çalışmalarında, bölgedeki bir kayanın üzerinde kan izi bulundu.Olay yeri inceleme ekiplerinin kayadaki izden numune aldığı ve kan örneği üzerinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.Kan izinin kime ait olduğunun tespit edilmesiyle ilgili inceleme sürüyor.Yağal ailesinin bölgedeki endişeli bekleyişi de devam ediyor.Ne olmuştu?Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211116/14-gundur-kayip-olan-gencin-cesedi-evin-catisinda-bulundu-1050865453.html
https://tr.sputniknews.com/20211115/muslume-hl-kayip-kacirilma-ihtimali-uzerinde-duruluyor-1050813995.html
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mersin, dağ, kayıp, arama, kan, arama kurtarma, kayıp çocuklar, yayla, kayıp ilanı

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun arandığı bölgede kan izine rastlandı

13:09 17.11.2021
© AAMersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun arandığı bölgede kan izine rastlandı
Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğun arandığı bölgede kan izine rastlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA
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Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada, 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörükleri'nden Yağal ailesinin 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı.
AFAD, itfaiye, jandarma, komando ve çeşitli belediye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bölge sakinleri de destek veriyor.
Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın yönettiği çalışmalarda drone ve arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.
Termal kameralarla incelemelerin sürdüğü bölgede, menfezlerde de arama yapılıyor.
olay yeri - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
YAŞAM
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Dün, 18:30

Bir kayada kan izine rastlanılması üzerine inceleme başlatıldı

Arama çalışmalarında, bölgedeki bir kayanın üzerinde kan izi bulundu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin kayadaki izden numune aldığı ve kan örneği üzerinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kan izinin kime ait olduğunun tespit edilmesiyle ilgili inceleme sürüyor.
Yağal ailesinin bölgedeki endişeli bekleyişi de devam ediyor.
Müslüme - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
3 yaşındaki Müslüme 6 gündür kayıp
15 Kasım, 14:52

Ne olmuştu?

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.
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