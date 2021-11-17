https://tr.sputniknews.com/20211117/mesut-ozilden-galatasaray-maci-aciklamasi-allah-bana-nasip-ederse-derbide-olacagim-1050898299.html
Mesut Özil'den Galatasaray maçı açıklaması: Allah bana nasip ederse derbide olacağım
Mesut Özil'den Galatasaray maçı açıklaması: Allah bana nasip ederse derbide olacağım
Fenerbahçe takımının kaptanı Mesut Özil, Galatasaray derbisi öncesi "Pazar günü ilk 11’de olursam, Allah bana nasip ederse, derbide olacağım" ifadelerini... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T16:28+0300
2021-11-17T16:28+0300
2021-11-17T16:28+0300
spor
galatasaray
mesut özil
açıklama
derbi
kadro
maç
ilk 11'ler
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Süper Lig'de pazar günü Galatasaray ile oynayacak olan Fenerbahçe'de tüm hazırlıklar devam ederken takım kaptanı Mesut Özil, derbi ile alakalı, "İlk önce tabi ki heyecanlıyız. Güzel bir maç olacak. Takım olarak hazırlanıyoruz, hazırız da. Biz orada 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.'Küçük yaştan beri Fenerbahçeliyim'"Kariyerinde Galatasaray derbisini nerede görüyorsun?" sorusuna ise yıldız oyuncu, "Tabi en üst zirve. Çünkü küçük yaştan beri Fenerbahçeliyim. Derbileri seyretmekle büyüdük. O yüzden pazar günü ilk 11'de olursam, Allah bana nasip ederse, derbide olacağım. Heyecanlıyım, mutluyum. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah orada 3 puanı alacağız" yanıtını verdi.'Kazandığımızda çok sevinirdik'Çocukken izlediği derbi maç ortamlarını anlatan Özil, "Ya evde aileyle, ya da Almanya'da kahvehanelerde giderdik. Orada karışık bir atmosferde izlerdik. Yarısı Fenerbahçeli, yarısı Galatasaraylı olurdu. Biz tabi Fenerbahçe'yi desteklerdik. Kazandığımızda da çok sevinirdik, mutlu olurduk" açıklamasında bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211022/mesut-ozil-tepkim-macla-alakaliydi-kimseyi-hedef-almadim-1050096278.html
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galatasaray, mesut özil, açıklama, derbi, kadro, maç, ilk 11'ler
Mesut Özil'den Galatasaray maçı açıklaması: Allah bana nasip ederse derbide olacağım
Fenerbahçe takımının kaptanı Mesut Özil, Galatasaray derbisi öncesi "Pazar günü ilk 11’de olursam, Allah bana nasip ederse, derbide olacağım" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de pazar günü Galatasaray ile oynayacak olan Fenerbahçe'de tüm hazırlıklar devam ederken takım kaptanı Mesut Özil, derbi ile alakalı, "İlk önce tabi ki heyecanlıyız. Güzel bir maç olacak. Takım olarak hazırlanıyoruz, hazırız da. Biz orada 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
'Küçük yaştan beri Fenerbahçeliyim'
"Kariyerinde Galatasaray derbisini nerede görüyorsun?" sorusuna ise yıldız oyuncu, "Tabi en üst zirve. Çünkü küçük yaştan beri Fenerbahçeliyim. Derbileri seyretmekle büyüdük. O yüzden pazar günü ilk 11'de olursam, Allah bana nasip ederse, derbide olacağım. Heyecanlıyım, mutluyum. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah orada 3 puanı alacağız" yanıtını verdi.
'Kazandığımızda çok sevinirdik'
Çocukken izlediği derbi maç ortamlarını anlatan Özil, "Ya evde aileyle, ya da Almanya'da kahvehanelerde giderdik. Orada karışık bir atmosferde izlerdik. Yarısı Fenerbahçeli, yarısı Galatasaraylı olurdu. Biz tabi Fenerbahçe'yi desteklerdik. Kazandığımızda da çok sevinirdik, mutlu olurduk" açıklamasında bulundu.