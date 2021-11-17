https://tr.sputniknews.com/20211117/msb-abdde-yapilan-askeri-heyetler-arasindaki-toplanti-olumlu-ve-yapici-bir-ortamda-gecti--1050879555.html

MSB: ABD'deki askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti

MSB: ABD'deki askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti

Milli Savunma Bakanlığı: ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye’de yapılması... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T09:56+0300

2021-11-17T09:56+0300

2021-11-17T10:06+0300

savunma

abd

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantının olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiğini, müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye-ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'nın Washington'da icra edildiği belirtildi. Açıklamada görüşmeye ilişkin, "Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı" ifadeleri kullanıldı.

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abd, milli savunma bakanlığı (msb)