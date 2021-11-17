https://tr.sputniknews.com/20211117/neler-yapacagini-sosyal-medya-hesabinda-paylasmis-anne-ve-babasini-olduren-genc-intihar-etti-1050895831.html

Neler yapacağını sosyal medya hesabında paylaşmış: Anne ve babasını öldüren genç intihar etti

Neler yapacağını sosyal medya hesabında paylaşmış: Anne ve babasını öldüren genç intihar etti

Küçükçekmece'de annesini ve babasını silahla vurup öldüren 20 yaşındaki Yusuf Çağrı Ekinci, zehir içerek intihar etti. Ekinci'nin yapacaklarını dün gece sosyal... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T15:44+0300

2021-11-17T15:44+0300

2021-11-17T15:44+0300

türkiye

istanbul

sosyal medya

cinayet

baba

anne

küçükçekmece

intihar

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İstanbul Küçükçekmece'de anne ve babasını silahla vurarak öldüren kişi intihar etti. Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici, annesi Sakine Ekici ve babası Yusuf Ekici'yi mutfakta silahla ateş ederek öldürdü. Yusuf Çağrı Ekici, işlediği cinayetlerden sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti.Ekici'nin yapacaklarını, dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.Ekici'nin sosyal medya paylaşımını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve gittiklerinde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211114/tekirdagda-bir-genc-anne-ve-babasini-silahla-oldurup-intihar-etti-1050777876.html

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istanbul, sosyal medya, cinayet, baba, anne, küçükçekmece, intihar