https://tr.sputniknews.com/20211117/organize-isler-serisinin-ucuncu-filmi-geliyor-kadro-senaryodan-sonra-belli-olacak-1050899289.html

Organize İşler serisinin üçüncü filmi geliyor: Çekimler 2022'de başlayacak

Organize İşler serisinin üçüncü filmi geliyor: Çekimler 2022'de başlayacak

Yılmaz Erdoğan, Organize İşler serisinin üçüncü filmi Organize İşler-Karun Hazinesi'nin senaryo çalışmalarına başladı. Senaryonun ardından oyuncu kadrosu... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T16:45+0300

2021-11-17T16:45+0300

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yılmaz erdoğan

yaşam

film

organize işler

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Yılmaz Erdoğan, Organize İşler serisinin üçüncü filmi için çalışmalara başladı.Hürriyet’ten İsmail Bayrak'ın haberine göre Erdoğan, bir soygun hikayesini konu alan Organize İşler'in üçüncü filmini kaleme alıyor.'Organize İşler–Karun Hazinesi' adlı yapımın senaryosunu yazmaya başlayan Erdoğan, 2022 yılında çekimlere başlayacak.Son olarak seyirciyle buluşan Organize İşler Sazan Sarmalı'nda Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral gibi isimler rol almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20191203/yilin-en-cok-izlenen-filmleri-belli-oldu-ilk-3u-yerli-yapim-1040752254.html

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yılmaz erdoğan, film, organize işler