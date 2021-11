https://tr.sputniknews.com/20211117/ozel--bakan-ersoy-turkiye-ve-yunanistan-iki-rakip-olarak-degil-partner-ulke-olarak-hareket-etmeli-1050904692.html

ÖZEL | Bakan Ersoy: Türkiye ve Yunanistan, iki rakip olarak değil partner ülke olarak hareket etmeli

İzmir’de gerçekleşen 9. Turizm Forumu ve 4. Turizm Karma Komisyonu Toplantısı’na katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sputnik’e yaptığı... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleştirilen 9. Turizm Forumu ve 4. Turizm Karma Komisyonu Toplantısı’nda, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yunanistan Kültür Bakanı Vasileios Kikilias, İzmir’de bir araya geldi.Çarşamba günü başlayan zirve, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in de aralarında bulunduğu heyet ile iki ülkeden gelen çok sayıda paydaşın da katılımıyla birlikte 2 gün boyunca devam edecek.Tarafların “fırsat” olarak nitelendirdikleri turizm konusu ise, Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan siyasi gerginlikten bağımsız olarak, organizasyon öncesinde bakanlar arasında yapılan ikili görüşmeler çerçevesinde değerlendirildi.‘Ortak hedefimiz; iki rakip ülke olarak değil de iki partner ülke olarak turizmde yer edinmek’Düzenlenen toplantıların ardından basın mensuplarıyla konuşan Bakan Ersoy, alınan kararlar ışığında forumu özetleyerek, Türkiye’nin iki komşu ülkesi; Rusya ve Yunanistan ile turizm konusunda gelinen noktayı Sputnik’e anlattı.Görüşmelerin çok dostane ve iyi niyetli bir şekilde devam ettiğini belirten Ersoy, “İki toplum da yüzyıllardır birlikte yaşıyor.‘Turizm ve özellikle de kültür-sanat alanlarına dünyanın ortak lisandır’ diyebiliriz. Türkiye ile Yunanistan, iki rakip ülke olarak değil de partner ülke olarak hareket ettiği zaman, ikisi de çok kazançlı çıkacaktır. Bunun da ilk örneklerini bu alanlarda göstermek istiyoruz. Önemli olan Ege’yi en verimli şekilde kullanmak. Ege’den başlayarak, bütün Akdeniz’e doğru da bunu yaymamız gerekiyor. Asya ve Güney Amerika gibi uzak destinasyonlardan gelen turistler için iş birliği ile ortak tanıtımlar yaparak; ‘iki ayrı ülke fakat tek destinasyon’ mantığı ile giderek, oralardan daha fazla turist alabileceğimizin farkındayız” dedi.‘İşbirliğinin artarak devam etmesi ortak hedeflerimiz’Daha önceleri Alsancak Limanı’na demirleyen ve bölge sakinleri için geleneksel hale gelmiş olan Yunan kruvaziyer gemilerinin de uzun süredir olmamasına ilişkin Sputnik’e konuşan Ersoy, “Direkt buraya çıkışlı yunan gemileri hala geliyor ama önceden Alsancak Limanı kullanılırken şimdi Çeşme Limanı devreye girdi. Mil olarak daha yakın olduğu için Çeşme’ye gelip, oradan da İzmir’e geçmeyi tercih ediyorlar. Aslında baktığınızda bu teknik bir konu. Şimdi hem Kuşadası, hem İzmir, hem de yeni açılan İstanbul Galataport ile birlikte destinasyonun daha da uzun olacağını düşünüyoruz. Artık Yunanistan çıkışlı gemilerin ana destinasyonları arasında İstanbul da yer alıyor. Çünkü Galata Port’un bağlama limanı olma özelliği var. Yeni havalimanıyla da şuanlık Türkiye, 330 noktaya direkt uçuş sağlıyor. Hem kruvaziyer işbirliğinin hem de feribotlarla günübirlik seyahatlerin, adalar ile İzmir ve çevresindeki kıyı kentlerimizde kalıcı turizm aktivitelerini artacağını beklemek sürpriz olmaz. Kruvaziyer gemilerde de işbirliğinin artarak devam etmesi ortak hedeflerimizin başında geliyor” dedi.‘Rusya ile de bu tarz organizasyonlarımız artarak devam edecek’Sputnik’in Rusya ile uzun süredir devam etmekte olan turizm görüşmelerine dair sorusunu da yanıtlayan Ersoy, “Düzenli bir şekilde bu tarz organizasyonları Rusya’yla yapıyoruz. Toplantıların sonuçlanması için de, kendi turizm bölgelerimizde o protokol kapsamında alınan kararları uyguluyoruz. Sonuçta bizim sadece kararlar almamız yetmiyor, destinasyonlarımızın da o kurallara uygun hale gelmesi gerekiyor. Bizzat benim başkanlığımda bunların uyarlama toplantılarını ilgili bölgelerde gerçekleştiriyoruz. Bu Rusya ile rutin bir şekilde yaptığımız bir işlem, artarak da devam edecek” ifadelerini kullandı.‘Konu turizm, kültür ve sanat olduğu zaman hep güzel şeyler konuşuluyor, bunun genel politikaya da yansıyacağını düşünüyoruz’Türkiye ve Yunanistan arasında 10 senedir turizm görüşmelerinin gerçekleştirilmediği hususunda konuşan Ersoy, kendisinin de yılbaşından sonra Yunanistan’a gitmek istediğini belirterek, “Turizm aslında her konuda öncü oluyor. Çünkü insani ilişkilerin geliştirilmesinde 3 tane madde var; kültür, sanat ve turizm. İlişkileri ve karşılıklı hava trafiğini ne kadar artırırsanız, toplumların ve insanların birbirini tanıması da o kadar kolay olur. Yunanistan 2015’ten sonra da günübirlik vize verme politikası geliştirmişti, ondan sonra da çok yoğun bir şekilde Türk gezginler Yunanistan’a seyahat etmeye başlamıştı. Adadaki Yunanlara sorduğunuzda her zaman Türkleri görmek isteyip kucak açıyorlar. Türkiye’de de Edirne olsun, İstanbul olsun her zaman Yunanları ağırlamak istiyor. Yani konu turizm, kültür ve sanat olduğu zaman hep güzel şeyler konuşuluyor. Bunun genel politikaya da yansıyacağını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.‘Kriz değil, inişli çıkışlı ilişki’İki ülke arasında ‘kriz’ olarak tanımlanan pek çok şeyi ‘inişli çıkışlı’ şeklinde kalıplaşmış ilişkiler olarak nitelendirdiğinin altını çizen Ersoy, “Özüne baktığınızda halkların büyük bir çoğunda hiçbir sıkıntı görmüyorum. Yan yana geldiklerinde çok iyi anlaşıyorlar. Zaten ortak kültürlerimiz de var; gastronomik olarak yemek ve içmemiz ortak. Biz Yunan müziğini severken onlar da Türk müziğini seviyor. Baktığınızda kültürel noktada aynı şeyleri seviyor ve aynı şeyleri yapıyoruz” dedi.Yunanistan ile vize muafiyeti hangi aşamada?Yunanistan ile vize muafiyeti konusunda da konuşan Ersoy, “Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması gündemimizin öncelikli maddeleri arasındadır. Bu gerçekleşene kadar turizm sezonu boyunca adalardaki limanlarda vize verilmesi uygulamasına devam edilmesinden ve benzer bir uygulamanın Türk turistlerin Kuzey Yunanistan seyahatleri bağlamında da değerlendirilmesinden memnuniyet duyacağız" dedi.‘İnanç turizmi de çok ciddi anlamada ivme kazanacak’İnanç turizmi rotalarının da bakanlık tarafından geliştirilen destinasyonların başında geldiğini aktaran Ersoy, “Şuan Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı tarafından ülke genelinde 30’dan fazla rota geliştirilmiş vaziyette. Anadolu’nun birçok inanca ev sahipliği yapmış olduğunu düşünürsek, turizm anlamında Türkiye’nin en çok kullanması gereken alanlardan biri inanç turizmi. Biz de bunun tanıtımını çok yoğun bir şekilde yapıyoruz. Sadece Ege’de ve İstanbul’da değil, Türkiye genelinde bu tanıtımları gerçekleştiriyoruz. O anlamda inanç turizmi de çok ciddi anlamada ivme kazanacak” şeklinde konuştu.‘Eserler kaynak noktasında değerlidir, alınıp başka bir yerde müzelenmesini doğru bulmuyoruz’Bakan Ersoy, Gökçeada'daki tarihi kiliselerden çalınan 12 eserin iade edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunarak şunları ifade etti:“Gerçek sahipleri onlardı zaten. Bizim tarihi eserlerle alakalı politikamızda bu. Biz diyoruz ki ‘Eserler kaynak noktasında değerlidir’. Alınıp başka bir yerde müzelenmesini doğru bulmuyoruz. Ait olduğu yere geri verilmesi gerek, ancak o zaman değerli olurlar. Mesela, savaş sebebiyle Orta Doğu’dan kaçırılan eserler, Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçirilirken yakalandığında, ilgili ülke başvuru yapmasa bile biz tespitini yaparak iade işlemlerini başlatıyoruz”Yunan Bakan Kikilias: Bu kadar güzel bir kent olan İzmir, mutlaka deniz yoluyla Selanik ile birleşmeliYunan Bakan Kikilias ise toplantıda yaptığı açıklamada gerçekleştirilen görüşmeleri son derece yapıcı olarak nitelendirerek, "İkili görüşmede belirttiğimiz gibi bu görüşme; iki ülke arasındaki ilişkilere de katkı sağlayacaktır. Mümkün olduğu kadar bürokrasiyi azaltmak durumundayız. Kara ve deniz ulaşımında turizmin katkısının çok büyük olduğunu biliyoruz. Turizm iki ülkeye yakınlaşma imkanı veren bir sektördür. İki ülke arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlıyor. Bizim de hedefimiz; deniz yoluyla bağlanacak şehirlerin sayısını arttırmaktır. Bu kadar güzel bir kent olan İzmir, mutlaka deniz yoluyla Selanik ile birleşmeli diye düşünüyoruz. Her zaman pandemi sürecini dikkate alarak, ulusal sağlık sistemlerimiz açısından herhangi bir sorun yaratmayacak şekilde gerekli sağlık protokollerini uygulayarak mümkün mertebe bürokratik işlemleri azaltmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

