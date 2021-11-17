Öztrak: Türk lirası, Pakistan rupisine karşı yüzde 20, Bulgar levasına karşı yüzde 25 değer kaybetti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, döviz kurlarındaki artış nedeniyle Türk Lirası'nın diğer ülke para birimlerine karşı yaşadığı değer kaybına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.TL'nin aylara göre nasıl değer kaybettiğini gösteren bir grafik paylaşan Öztrak şu ifadeleri kullandı:“TL sadece dolar karşısında değil, diğer paralara karşı da eriyor. Mevcut TCMB Başkanı iş başı yaptığından beri TL Pakistan rupisine karşı yüzde 20, Bulgar levasına karşı yüzde 25 değer kaybetti. ‘Enflasyonun kendisine değil çekirdeğine bakarım’ dendiği 8 Eylül’den itibaren değer kaybı hızlandı.”
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun göreve geldiğinden bu yana Türk lirasının Pakistan rupisine karşı yüzde 20, Bulgar levasına karşı yüzde 25 değer kaybettiğini belirtti.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, döviz kurlarındaki artış nedeniyle Türk Lirası'nın diğer ülke para birimlerine karşı yaşadığı değer kaybına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
TL'nin aylara göre nasıl değer kaybettiğini gösteren bir grafik paylaşan Öztrak şu ifadeleri kullandı:
“TL sadece dolar karşısında değil, diğer paralara karşı da eriyor. Mevcut TCMB Başkanı iş başı yaptığından beri TL Pakistan rupisine karşı yüzde 20, Bulgar levasına karşı yüzde 25 değer kaybetti. ‘Enflasyonun kendisine değil çekirdeğine bakarım’ dendiği 8 Eylül’den itibaren değer kaybı hızlandı.”
TL sadece $ karşısında değil, Diğer paralara karşı da eriyor. Mevcut TCMB Başkanı iş başı yaptığından beri TL Pakistan Rupisine karşı %20, Bulgar Levasına karşı %25 değer kaybetti. "Enflasyonun kendisine değil çekirdeğine bakarım" dendiği 8 Eylülden itibaren değer kaybı hızlandı. pic.twitter.com/2tXPAzocgm