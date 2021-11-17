https://tr.sputniknews.com/20211117/oztrak-turk-lirasi-pakistan-rupisine-karsi-yuzde-20-bulgar-levasina-karsi-yuzde-25-deger-kaybetti-1050907189.html

Öztrak: Türk lirası, Pakistan rupisine karşı yüzde 20, Bulgar levasına karşı yüzde 25 değer kaybetti

Öztrak: Türk lirası, Pakistan rupisine karşı yüzde 20, Bulgar levasına karşı yüzde 25 değer kaybetti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun göreve geldiğinden bu yana Türk lirasının Pakistan rupisine karşı yüzde 20, Bulgar levasına... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T21:19+0300

2021-11-17T21:19+0300

2021-11-17T21:19+0300

ekonomi

dolar

faik öztrak

açıklama

para

dolar/tl

değer

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, döviz kurlarındaki artış nedeniyle Türk Lirası'nın diğer ülke para birimlerine karşı yaşadığı değer kaybına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.TL'nin aylara göre nasıl değer kaybettiğini gösteren bir grafik paylaşan Öztrak şu ifadeleri kullandı:“TL sadece dolar karşısında değil, diğer paralara karşı da eriyor. Mevcut TCMB Başkanı iş başı yaptığından beri TL Pakistan rupisine karşı yüzde 20, Bulgar levasına karşı yüzde 25 değer kaybetti. ‘Enflasyonun kendisine değil çekirdeğine bakarım’ dendiği 8 Eylül’den itibaren değer kaybı hızlandı.”

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