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Peskov: Rusya, Bakü ve Erivan'ı itidale çağırmaya devam edecek
Peskov: Rusya, Bakü ve Erivan'ı itidale çağırmaya devam edecek
Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeniden alevlenen çatışmaların Rusya'nın arabuluculuğu sayesinde durdurulduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'nın... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T14:01+0300
2021-11-17T14:02+0300
dünya
rusya
ermenistan
azerbaycan
kremlin
dmitriy peskov
ateşkes
çatışma
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeniden alevlenen çatışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Öncelikle Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin aktif çaba gösterdi. Dün Ermenistan başbakanıyla konuştu. Rus tarafının bu arabuluculuk çabaları sayesinde, çatışma halindeki tarafları itidale çağırmayı başardık. Rus tarafını bunu yapmaya devam edecek" dedi.Bölgede duruma istikrar kazandırmanın tek yolunun Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı üçlü mutabakatların uygulanması olduğunu kaydeden Peskov, "Tüm ülkelerin öncelikle üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmeleri gerektiğini ve bunun benzer olayların yaşanmamasının teminatı olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü, yaşanan çatışmaların Moskova için ciddi bir endişe kaynağı olduğunun altını çizdi.Diğer yandan Peskov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bu aşamada bir görüşme yapmasına ihtiyaç duyulacağını ancak bunun için tarafların onayının gerekli olduğunu belirtti.Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar dün yeniden şiddetlenmişti. Her iki taraf da hayatını kaybeden askerlerinin olduğunu açıklarken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Ermenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ardından çatışmaların durduğu belirtilmişti.
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rusya, ermenistan, azerbaycan, kremlin, dmitriy peskov, ateşkes, çatışma

Peskov: Rusya, Bakü ve Erivan'ı itidale çağırmaya devam edecek

14:01 17.11.2021 (güncellendi: 14:02 17.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
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Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeniden alevlenen çatışmaların Rusya'nın arabuluculuğu sayesinde durdurulduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'nın tarafları itidale çağırmaya devam edeceğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeniden alevlenen çatışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Öncelikle Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin aktif çaba gösterdi. Dün Ermenistan başbakanıyla konuştu. Rus tarafının bu arabuluculuk çabaları sayesinde, çatışma halindeki tarafları itidale çağırmayı başardık. Rus tarafını bunu yapmaya devam edecek" dedi.
Bölgede duruma istikrar kazandırmanın tek yolunun Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı üçlü mutabakatların uygulanması olduğunu kaydeden Peskov, "Tüm ülkelerin öncelikle üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmeleri gerektiğini ve bunun benzer olayların yaşanmamasının teminatı olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü, yaşanan çatışmaların Moskova için ciddi bir endişe kaynağı olduğunun altını çizdi.
Diğer yandan Peskov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bu aşamada bir görüşme yapmasına ihtiyaç duyulacağını ancak bunun için tarafların onayının gerekli olduğunu belirtti.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar dün yeniden şiddetlenmişti. Her iki taraf da hayatını kaybeden askerlerinin olduğunu açıklarken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Ermenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ardından çatışmaların durduğu belirtilmişti.
Ermeni askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
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