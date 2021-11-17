https://tr.sputniknews.com/20211117/peskov-rusya-baku-ve-erivani-itidale-cagirmaya-devam-edecek-1050889750.html

Peskov: Rusya, Bakü ve Erivan'ı itidale çağırmaya devam edecek

Peskov: Rusya, Bakü ve Erivan'ı itidale çağırmaya devam edecek

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeniden alevlenen çatışmaların Rusya'nın arabuluculuğu sayesinde durdurulduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'nın... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T14:01+0300

2021-11-17T14:01+0300

2021-11-17T14:02+0300

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azerbaycan

kremlin

dmitriy peskov

ateşkes

çatışma

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeniden alevlenen çatışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Öncelikle Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin aktif çaba gösterdi. Dün Ermenistan başbakanıyla konuştu. Rus tarafının bu arabuluculuk çabaları sayesinde, çatışma halindeki tarafları itidale çağırmayı başardık. Rus tarafını bunu yapmaya devam edecek" dedi.Bölgede duruma istikrar kazandırmanın tek yolunun Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı üçlü mutabakatların uygulanması olduğunu kaydeden Peskov, "Tüm ülkelerin öncelikle üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmeleri gerektiğini ve bunun benzer olayların yaşanmamasının teminatı olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü, yaşanan çatışmaların Moskova için ciddi bir endişe kaynağı olduğunun altını çizdi.Diğer yandan Peskov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bu aşamada bir görüşme yapmasına ihtiyaç duyulacağını ancak bunun için tarafların onayının gerekli olduğunu belirtti.Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar dün yeniden şiddetlenmişti. Her iki taraf da hayatını kaybeden askerlerinin olduğunu açıklarken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Ermenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin ardından çatışmaların durduğu belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211116/bmden-baku-ve-erivana-anlasmazliklari-bariscil-yollarla-cozme-cagrisi-1050870000.html

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rusya, ermenistan, azerbaycan, kremlin, dmitriy peskov, ateşkes, çatışma