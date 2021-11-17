https://tr.sputniknews.com/20211117/polonya-rusya-ile-olan-sinirin-guvenligini-yeni-sensor-ve-kamera-sistemi-ile-guclendirecek-1050876321.html

Polonya, Rusya ile olan sınırın güvenliğini yeni sensör ve kamera sistemi ile güçlendirecek

Polonya, Rusya ile olan sınırın güvenliğini yeni sensör ve kamera sistemi ile güçlendirecek

Polonya’nın Rusya ile olan sınırın güvenliğini yeni sensör ve kamera sistemi ile güçlendireceği belirtildi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T03:55+0300

2021-11-17T03:55+0300

2021-11-17T03:55+0300

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Rusya’nın Kaliningrad bölgesindeki Polonya Kültür Merkezi, Varmiya-Mazurya sınır servisinden kaynaklara atıf yaparak, Varşova’nın Polonya-Rusya sınırını yeni sensör ve kamera sistemi ile güçlendireceğini bildirdi.Polonya ve Kaliningrad Bölgesi sınırında yeni güvenlik sistemlerinin kurulumuna yönelik çalışmaların 2022'de başlayacağı belirtildi.Varmiya-Mazurya Sınır Servisi Sözcüsü Miroslav Aleksandroviç’e göre, şu anda Rusya-Polonya sınırının batı kesiminden (Branjevo) doğu kesimine (Dubeninka) doğru uzanan hatta altı gözlem kulesinden oluşan bir sistem faaliyet gösteriyor. Toplam sayıları bin 300’ü bulan sınır muhafızları ayrıca, gözetim araçları, termal kameralar, gündüz ve gece görüşlü güvenlik kameralarına sahip.Sözcü, şu anda Kaliningrad bölgesi ile yük trafiğinin Bezledy ve Grzechotki'deki geçiş noktalarından sağlandığı, 2020'den bu yana kapalı tutulan Goldap ve Gronov geçiş noktalarında görev yapan personelin sınırların yanı sıra, yaklaşık 430 yabancının kaldığı Kentshin'deki yabancılar merkezini korumakla görevlendirildiğini kaydetti. Pandemi nedeniyle turistlerin geçişine kapalı tutulan Polonya-Rusya sınırından belli kategorideki sınırlı sayıda kişinin geçişine izin veriliyor.Warmiya-Mazurya Voyvodalığı ve Kaliningrad Bölgesi boyunca uzanan 200 km uzunluğundaki Polonya-Rusya sınırının sadece 1 km’lik gibi kısa bir kesimi Pomeranya Voyvodalığı topraklarında bulunuyor.

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