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'Kral Yolu' mozaiği rekorlar kitabına girmeyi bekliyor
'Kral Yolu' mozaiği rekorlar kitabına girmeyi bekliyor
Ürdün'ün başkenti Amman'ın güneyinde yer alan Medeba şehrinde geniş bir duvarda sergilenen mozaik sanat eseri Kral Yolu, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T17:41+0300
2021-11-17T17:41+0300
yaşam
ürdün
guinness rekorlar kitabı
mozaik
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Tarihi Kral Yolu üzerinde MÖ 13. yüzyılda inşa edilen Medeba şehri, sahip olduğu tarihi mozaikleriyle ünlü. Antik Filistin ve Kudüs’ün bilinen en eski mozaik haritasının bulunduğu şehir, son dönemde yine bu sanatın öğretildiği en önemli adreslerden biri haline geldi. Kentte birçok kültür merkezi bu kapsamda hizmet veriyor.AA'nın haberine göre Medeba'nın tarihi konumu ve geçmişinden ilham alan kent sakini Samir et-Tıval, 8 yıl önce şehri daha da çekici kılacak bir projeye imza attı.Tıval, büyük bir mozaik eserle tüm Ürdün'ün tarihi dokusunu yansıtmak için kolları sıvadı. Sonunda Kral Yolu adı verilen 180 metrekarelik bir eser ortaya çıktı.Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak 2006'da kurulan Medeba Turizmi Geliştirme ve Mirası Koruma Derneğinin Başkanı Samir et-Tıval, bazalt, mermer ve granit taşlarla oluşturulan eserin hikayesini anlattı."Dernek Başkanı olarak, 2013'te dünyanın en büyük mozaik panelini oluşturma fikrini ortaya attım. Medeba'nın bir mozaik ve turizm şehri olarak bu eseriyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesini hedefliyoruz." diyen Tıval, ilk adımı Ürdün'ün en eski ticaret yolu olan Kral Yolu üzerindeki çalışmalarla attıklarını belirtti.Tıval, "Tevrat'ta ve Kral Mişa'nın dikilitaşında bu yoldan bahsediliyor. Bu mozaik yapıya Ürdün'ün en önemli turistik mekanlarını çizdik. Bunların en önemlilerinden biri de Roma İmparatoru Trajan döneminde yeniden inşa edilen antik yoldur. Bu nedenle burada 'Tüm yollar Roma'ya çıkar' gibi bir söz de var" ifadelerini kullandı.Projeye başladıktan 2 ay sonra mali sıkıntı yaşadıklarını ve çalışmayı tamamlayamayacaklarını düşündüklerini söyleyen Tıval, sonrasında başta Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah olmak üzere 120 ziyaretçinin projeye destek verdiğini ifade etti. Tıval destekçilerin isimlerinin yazılı olduğu taşları da esere eklediklerini aktardı.
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ürdün, guinness rekorlar kitabı, mozaik

'Kral Yolu' mozaiği rekorlar kitabına girmeyi bekliyor

17:41 17.11.2021
© AARekorlar kitabına girmeyi bekleyen mozaik
Rekorlar kitabına girmeyi bekleyen mozaik - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA
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Ürdün'ün başkenti Amman'ın güneyinde yer alan Medeba şehrinde geniş bir duvarda sergilenen mozaik sanat eseri Kral Yolu, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi bekliyor
Tarihi Kral Yolu üzerinde MÖ 13. yüzyılda inşa edilen Medeba şehri, sahip olduğu tarihi mozaikleriyle ünlü.
Antik Filistin ve Kudüs’ün bilinen en eski mozaik haritasının bulunduğu şehir, son dönemde yine bu sanatın öğretildiği en önemli adreslerden biri haline geldi.
Kentte birçok kültür merkezi bu kapsamda hizmet veriyor.
AA'nın haberine göre Medeba'nın tarihi konumu ve geçmişinden ilham alan kent sakini Samir et-Tıval, 8 yıl önce şehri daha da çekici kılacak bir projeye imza attı.
Tıval, büyük bir mozaik eserle tüm Ürdün'ün tarihi dokusunu yansıtmak için kolları sıvadı. Sonunda Kral Yolu adı verilen 180 metrekarelik bir eser ortaya çıktı.
Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak 2006'da kurulan Medeba Turizmi Geliştirme ve Mirası Koruma Derneğinin Başkanı Samir et-Tıval, bazalt, mermer ve granit taşlarla oluşturulan eserin hikayesini anlattı.
"Dernek Başkanı olarak, 2013'te dünyanın en büyük mozaik panelini oluşturma fikrini ortaya attım. Medeba'nın bir mozaik ve turizm şehri olarak bu eseriyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesini hedefliyoruz." diyen Tıval, ilk adımı Ürdün'ün en eski ticaret yolu olan Kral Yolu üzerindeki çalışmalarla attıklarını belirtti.
Tıval, "Tevrat'ta ve Kral Mişa'nın dikilitaşında bu yoldan bahsediliyor. Bu mozaik yapıya Ürdün'ün en önemli turistik mekanlarını çizdik. Bunların en önemlilerinden biri de Roma İmparatoru Trajan döneminde yeniden inşa edilen antik yoldur. Bu nedenle burada 'Tüm yollar Roma'ya çıkar' gibi bir söz de var" ifadelerini kullandı.
Projeye başladıktan 2 ay sonra mali sıkıntı yaşadıklarını ve çalışmayı tamamlayamayacaklarını düşündüklerini söyleyen Tıval, sonrasında başta Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah olmak üzere 120 ziyaretçinin projeye destek verdiğini ifade etti. Tıval destekçilerin isimlerinin yazılı olduğu taşları da esere eklediklerini aktardı.
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