https://tr.sputniknews.com/20211117/roscosmos-ile-nasa-capraz-ucuslar-icin-prensipte-anlasmaya-vardi-1050898462.html

Roscosmos ile NASA, çapraz uçuşlar için prensipte anlaşmaya vardı

Roscosmos ile NASA, çapraz uçuşlar için prensipte anlaşmaya vardı

Rus uzay ajansı Roscosmos’un İnsanlı Programlar Müdürü Sergey Krikalev, NASA ile çapraz uçuşların yeniden başlatılması yönünde prensipte anlaşmaya... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T16:30+0300

2021-11-17T16:30+0300

2021-11-17T16:30+0300

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roscosmos

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uçuş

kozmonot

uluslararası uzay istasyonu (uui)

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Rus basınına konuşan Krikalev, Rus kozmonotların ve ABD’li astronotların iki ülkenin araçlarıyla uzaya açılacağı çapraz uçuşlarla ilgili, "Prensipte anlaşmaya varıldı. Hatta teknik sorunlar evraklarla ilgili sorunlar kadar değil. Hükümet düzeyinde görüşmeler yürütülüyor. Belgeler hazırlanıyor, sözler belirleniyor, normal bir çalışma süreci yaşanıyor" dedi.NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu Program Yöneticisi Joel Montalbano, ABD’nin Roscosmos’la çapraz uçuşlar için anlaşma hazırlığında olduğunu, Rus kozmonotların 2022 sonbaharında ABD’nin aracıyla uzaya gidebileceğini ifade etmişti.NASA’nın İnsanlı Uçuşlar Programı Yöneticisi Kathy Lueders de iki kurumun Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) yapılabilecek çapraz uçuşlar için ortak eğitim olasılığını incelediğini söylemişti.UUİ’ye mürettebatlar 2011 yılından beri Rus uzay aracıyla götürüyor. Bu tarihten önce ise ABD’li astronotların Rus uzay araçlarında, Rus kozmonotların da ABD’nin uzay araçlarında yolculuk yaptığı bir sistem uygulanıyordu. 2020 yılında NASA yeniden çapraz uçuş sistemine geçilmesi için Roscosmos ile görüştüğünü duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211105/esa-uzay-ucuslarinda-yeniden-soyuz-araclarini-kullanmaya-baslayabilir-1050510503.html

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nasa, uzay, roscosmos, astronot, anlaşma, uçuş, kozmonot, uluslararası uzay istasyonu (uui)