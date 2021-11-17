https://tr.sputniknews.com/20211117/roscosmos-ile-nasa-capraz-ucuslar-icin-prensipte-anlasmaya-vardi-1050898462.html
Roscosmos ile NASA, çapraz uçuşlar için prensipte anlaşmaya vardı
Roscosmos ile NASA, çapraz uçuşlar için prensipte anlaşmaya vardı
Rus uzay ajansı Roscosmos’un İnsanlı Programlar Müdürü Sergey Krikalev, NASA ile çapraz uçuşların yeniden başlatılması yönünde prensipte anlaşmaya... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T16:30+0300
2021-11-17T16:30+0300
2021-11-17T16:30+0300
dünya
nasa
uzay
roscosmos
astronot
anlaşma
uçuş
kozmonot
uluslararası uzay istasyonu (uui)
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Rus basınına konuşan Krikalev, Rus kozmonotların ve ABD’li astronotların iki ülkenin araçlarıyla uzaya açılacağı çapraz uçuşlarla ilgili, "Prensipte anlaşmaya varıldı. Hatta teknik sorunlar evraklarla ilgili sorunlar kadar değil. Hükümet düzeyinde görüşmeler yürütülüyor. Belgeler hazırlanıyor, sözler belirleniyor, normal bir çalışma süreci yaşanıyor" dedi.NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu Program Yöneticisi Joel Montalbano, ABD’nin Roscosmos’la çapraz uçuşlar için anlaşma hazırlığında olduğunu, Rus kozmonotların 2022 sonbaharında ABD’nin aracıyla uzaya gidebileceğini ifade etmişti.NASA’nın İnsanlı Uçuşlar Programı Yöneticisi Kathy Lueders de iki kurumun Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) yapılabilecek çapraz uçuşlar için ortak eğitim olasılığını incelediğini söylemişti.UUİ’ye mürettebatlar 2011 yılından beri Rus uzay aracıyla götürüyor. Bu tarihten önce ise ABD’li astronotların Rus uzay araçlarında, Rus kozmonotların da ABD’nin uzay araçlarında yolculuk yaptığı bir sistem uygulanıyordu. 2020 yılında NASA yeniden çapraz uçuş sistemine geçilmesi için Roscosmos ile görüştüğünü duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211105/esa-uzay-ucuslarinda-yeniden-soyuz-araclarini-kullanmaya-baslayabilir-1050510503.html
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nasa, uzay, roscosmos, astronot, anlaşma, uçuş, kozmonot, uluslararası uzay istasyonu (uui)
Roscosmos ile NASA, çapraz uçuşlar için prensipte anlaşmaya vardı
Rus uzay ajansı Roscosmos’un İnsanlı Programlar Müdürü Sergey Krikalev, NASA ile çapraz uçuşların yeniden başlatılması yönünde prensipte anlaşmaya vardıklarını, anlaşma metninin onay için Rus hükümeti tarafından görüşülmekte olduğunu ifade etti.
Rus basınına konuşan Krikalev, Rus kozmonotların
ve ABD’li astronotların
iki ülkenin araçlarıyla uzaya açılacağı çapraz uçuşlarla
ilgili, "Prensipte anlaşmaya varıldı. Hatta teknik sorunlar evraklarla ilgili sorunlar kadar değil. Hükümet düzeyinde görüşmeler yürütülüyor. Belgeler hazırlanıyor, sözler belirleniyor, normal bir çalışma süreci yaşanıyor"
dedi.
NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu Program Yöneticisi Joel Montalbano, ABD’nin Roscosmos’la çapraz uçuşlar için anlaşma hazırlığında olduğunu, Rus kozmonotların 2022 sonbaharında ABD’nin aracıyla uzaya gidebileceğini ifade etmişti.
NASA’nın İnsanlı Uçuşlar Programı Yöneticisi Kathy Lueders de iki kurumun Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) yapılabilecek çapraz uçuşlar için ortak eğitim olasılığını incelediğini söylemişti.
UUİ’ye mürettebatlar 2011 yılından beri Rus uzay aracıyla götürüyor. Bu tarihten önce ise ABD’li astronotların Rus uzay araçlarında, Rus kozmonotların da ABD’nin uzay araçlarında yolculuk yaptığı bir sistem uygulanıyordu. 2020 yılında NASA yeniden çapraz uçuş sistemine geçilmesi için Roscosmos ile görüştüğünü duyurmuştu.