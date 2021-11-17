https://tr.sputniknews.com/20211117/rostec-nato-uyesi-turkiyeye-yapilan-s-400-sevkiyati-abdye-karsi-kazanilan-bir-zafer--1050892129.html

Rostec: NATO üyesi Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatı, ABD'ye karşı kazanılan bir zafer

Rostec: NATO üyesi Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatı, ABD'ye karşı kazanılan bir zafer

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, NATO üyesi Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatını Rusya'nın ABD'ye karşı kazandığı bir... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T14:59+0300

2021-11-17T14:59+0300

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rusya

türkiye

s400

checkmate

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ABD merkezli NBC News televizyonuna demeç veren Çemezov, "NATO üyesi bir ülkeye silah satarak ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık yaratmaktan memnun musunuz?" sorusuna "Bu vakada kazananın biz olduğumuzu düşünüyoruz" yanıtını verdi. 'Türkiye ve Suudi Arabistan, Checkmate'e ilgi gösterebilir' Bu arada Çemezov, dün Dubai Airshow'da dünya prömiyeri yapılan Checkmate beşinci nesil insansız hafif taktik uçağıyla ilgili olası ihracat değerlendirmesinde bulundu. Çemezov, Türkiye'nin yanı sıra ABD'nin bir diğer müttefiki Suudi Arabistan'ın bu uçaklara ilgi gösterebileceğinin altını çizdi. İlk uçuşunu 2023'te yapması planlanan yeni Checkmate uçağının seri üretimine ise 2025'te geçilmesi düşünülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211116/rusyanin-insansiz-checkmate-savas-ucagi-ilk-kez-gosterildi-1050854654.html

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