Rostec: NATO üyesi Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatı, ABD'ye karşı kazanılan bir zafer

ABD merkezli NBC News televizyonuna demeç veren Çemezov, "NATO üyesi bir ülkeye silah satarak ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık yaratmaktan memnun musunuz?" sorusuna "Bu vakada kazananın biz olduğumuzu düşünüyoruz" yanıtını verdi. 'Türkiye ve Suudi Arabistan, Checkmate'e ilgi gösterebilir' Bu arada Çemezov, dün Dubai Airshow'da dünya prömiyeri yapılan Checkmate beşinci nesil insansız hafif taktik uçağıyla ilgili olası ihracat değerlendirmesinde bulundu. Çemezov, Türkiye'nin yanı sıra ABD'nin bir diğer müttefiki Suudi Arabistan'ın bu uçaklara ilgi gösterebileceğinin altını çizdi. İlk uçuşunu 2023'te yapması planlanan yeni Checkmate uçağının seri üretimine ise 2025'te geçilmesi düşünülüyor.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, NATO üyesi Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatını Rusya'nın ABD'ye karşı kazandığı bir zafer olarak niteledi.
ABD merkezli NBC News televizyonuna demeç veren Çemezov, "NATO üyesi bir ülkeye silah satarak ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık yaratmaktan memnun musunuz?" sorusuna "Bu vakada kazananın biz olduğumuzu düşünüyoruz" yanıtını verdi.
Rostec CEO Sergei Chemezov, in his first ever interview with a US broadcaster, tells NBC’s @KeirSimmons that efforts to sell weapons to US allies are just “business,” makes grand claims about a proposed Russian stealth fighter that has never flown: https://t.co/3BLlBS8FBv
'Türkiye ve Suudi Arabistan, Checkmate'e ilgi gösterebilir'
Bu arada Çemezov, dün Dubai Airshow'da dünya prömiyeri yapılan Checkmate beşinci nesil insansız hafif taktik uçağıyla ilgili olası ihracat değerlendirmesinde bulundu. Çemezov, Türkiye'nin yanı sıra ABD'nin bir diğer müttefiki Suudi Arabistan'ın bu uçaklara ilgi gösterebileceğinin altını çizdi.
İlk uçuşunu 2023'te yapması planlanan yeni Checkmate uçağının seri üretimine ise 2025'te geçilmesi düşünülüyor.