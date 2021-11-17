Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211117/rtukten-televizyon-ve-radyolara-ceza-1050909538.html
RTÜK’ten televizyon ve radyolara ceza
RTÜK’ten televizyon ve radyolara ceza
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı programlar nedeniyle yayıncı kuruluşlara ceza verdi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T23:44+0300
2021-11-17T23:44+0300
türkiye
haberler
türkiye
rtük
ceza
gündem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103235/32/1032353237_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a9a3e3fa36fb308f65c5da58c7667f45.jpg
Kurul, FM TV'de yayınlanan 'Sorarım' isimli programda geçen bazı ifadelerin ‘ifade özgürlüğü kullanılırken uyulması gereken görev ve sorumluluklardan uzak, toplumda özgürce kanaat oluşumunu engelleyici, milli duyguları incitici, toplumsal değerlere ilişkin hassasiyetleri dikkate almayan, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin manevi hatırasına saygısızlık içeren, hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı, eleştiri sınırını aşan suçlayıcı, hakaret edici ve küçük düşürücü nitelikte' olduğunu tespit etti.FM TV'ye 6112 sayılı Yasa’nın 8. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendindeki “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz” hükmü gereği idari para cezası ve 3 kez program durdurma müeyyidesi uygulandı.Radyo kararlarıKAFA Radyo'da yayınlanan “Nihat'la Muhabbet” programında ‘sorumlu yayıncılık yapılmayarak tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı hareket edildiğini' belirleyen Üst Kurul, yayıncı radyoya idari para cezası müeyyidesi uyguladı.“Yalarım”, “At yaprağı yemişiz haberimiz yok”, “La oğlum at yaprağı yedik”, “Benim motoru bozdu ya, bir iki gün cırcır oldum”, “At yaprağını önce analarına ve karılarına yedirsinler” ve benzeri ifadelerin kullanıldığı Metro FM'in “Aragaz” programı da RTÜK'ten ceza aldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103235/32/1032353237_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_472160779c55f006e65f4bc7825f6540.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
haberler, türkiye, rtük, ceza, gündem

RTÜK’ten televizyon ve radyolara ceza

23:44 17.11.2021
© AARadyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA
Abone ol
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı programlar nedeniyle yayıncı kuruluşlara ceza verdi.
Kurul, FM TV'de yayınlanan 'Sorarım' isimli programda geçen bazı ifadelerin ‘ifade özgürlüğü kullanılırken uyulması gereken görev ve sorumluluklardan uzak, toplumda özgürce kanaat oluşumunu engelleyici, milli duyguları incitici, toplumsal değerlere ilişkin hassasiyetleri dikkate almayan, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin manevi hatırasına saygısızlık içeren, hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı, eleştiri sınırını aşan suçlayıcı, hakaret edici ve küçük düşürücü nitelikte' olduğunu tespit etti.
FM TV'ye 6112 sayılı Yasa’nın 8. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendindeki “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı olamaz” hükmü gereği idari para cezası ve 3 kez program durdurma müeyyidesi uygulandı.

Radyo kararları

KAFA Radyo'da yayınlanan “Nihat'la Muhabbet” programında ‘sorumlu yayıncılık yapılmayarak tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı hareket edildiğini' belirleyen Üst Kurul, yayıncı radyoya idari para cezası müeyyidesi uyguladı.
“Yalarım”, “At yaprağı yemişiz haberimiz yok”, “La oğlum at yaprağı yedik”, Benim motoru bozdu ya, bir iki gün cırcır oldum”, “At yaprağını önce analarına ve karılarına yedirsinler” ve benzeri ifadelerin kullanıldığı Metro FM'in “Aragaz” programı da RTÜK'ten ceza aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:23Rusya’dan ABD’ye Meksika sınırındaki göçmen kriziyle ilgilenme tavsiyesi
00:20Rus Dışişleri, Lavrov ile Fransız ve Alman mevkidaşları arasındaki yazışmaları yayınladı
00:13İnsan Hakları İzleme Örgütü yalan haber yaymayı suç kabul eden düzenlemeye karşı Yunanistan'ı uyardı
00:08Erbaş: FETÖ, küresel güç odaklarının taşeronluğunu yapan karanlık bir örgüttür
00:05Rusya: Suriye’de devlet benzeri oluşumlar kurma girişimleri kabul edilemez
DünABD Finansal Araştırma Ofisi: Enflasyon ve parasal sıkılaşma sistemik riskleri artırabilir
DünSeçin: Rusya’da oluşturulacak genom veri tabanının ilk katılımcıları Rosneft çalışanları olacak
DünRTÜK’ten televizyon ve radyolara ceza
DünEGM'den Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin açıklama: Adli yardımlaşma talepleri olmadı
DünPentagon: ABD, Türk ordusunun modernizasyon ihtiyaçlarını tanıyor
DünKandilli: Bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir
Dünİstanbul Boğazı’ndaki yatlara denetim
Dün‘Biden ile Şi'nin diyaloğunun başlaması önemli, dünya ekonomisi Çin ve ABD'yi ortak paydaya itiyor'
DünTekirdağ’da 76 ton sahte içki ele geçirildi
DünRus Dışişleri: ABD’nin Karadeniz’deki askeri tatbikatları provokasyon
DünLavrov: Zelenskiy'in Batı'dan yardım almak için provokasyonlardan kaçınmayacağı aşikar
DünAK Partili Özkan: Japonya 114 yen olan dolar kurunu göstererek kendi ekonomisini değerlendiriyor mu?
DünÖzlem Türeci ve Uğur Şahin'e bir ödül daha
DünKanada'da enflasyon 18 yılın zirvesinde
DünMaraş'ta çekilen klip, Güney Kıbrıs'ta tepkilere neden oldu