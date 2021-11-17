https://tr.sputniknews.com/20211117/rtukten-uc-kurus-dizisine-ceza-1050900432.html

RTÜK'ten 'Üç Kuruş' dizisine ceza

RTÜK'ten 'Üç Kuruş' dizisine ceza

RTÜK, Show TV'de yayınlanan "Üç Kuruş" dizisine CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Roman Dernekleri Federasyonu’nun şikâyetlerini dikkate alarak idari para... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T17:05+0300

2021-11-17T17:05+0300

2021-11-17T17:06+0300

türkiye

rtük

ceza

roman

üç kuruş

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CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Roman Dernekleri Federasyonu’nun “Üç Kuruş” dizisi hakkındaki şikayet başvurusunu değerlendiren RTÜK, dizideki Roman vatandaşlara yönelik söylemleri, “ayrımcı ve aşağılayıcı” olarak değerlendirdi. Dizideki şiddet sahnelerinin de Roman toplumunun yaşamını kötü gösterdiği belirtildi.RTÜK, dizideki argo kullanımının yoğunluğu, kavga görüntülerinin sıklığı ile kadını aşağılayan ve güçsüz gösteren sahneleri yasa ihlali olarak değerlendirdi. “Kadına şiddet/taciz” ve "karşılıklı şiddet" ile ilgili sahnelerin izleyicilerin söz konusu durumları normalleştirmelerine, içselleştirmelerine ve şiddetin gerçek dünyada yer bulmasına yol açacak bir etkiye sebep olabileceğine kanaat getiren RTÜK, yayıncı kuruluş SHOW TV’ye ağır idari para cezası verilmesine karar verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211111/romanlar-vatandaslar-uc-kurus-dizisini-rtuke-sikayet-etti-1050681450.html

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