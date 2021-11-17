https://tr.sputniknews.com/20211117/rus-disisleri-abdnin-karadenizdeki-askeri-tatbikatlari-provokasyon-1050908494.html

Rus Dışişleri: ABD’nin Karadeniz’deki askeri tatbikatları provokasyon

Rus Dışişleri: ABD’nin Karadeniz’deki askeri tatbikatları provokasyon

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’de sağduyunun hakim olacağı ve Karadeniz’de hakimiyet kurma planlarından vazgeçileceği umudunu dile... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T22:29+0300

2021-11-17T22:29+0300

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türkiye

abd

rusya

mariya zaharova

karadeniz

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Zaharova, “ABD’nin Karadeniz’deki askeri tatbikatları kesinlikle Rusya’nın tepkisini açık biçimde test etme ve bölgedeki gerilimi güçlendirme girişimi. Tüm bunlar çevreleme, çok agresif bazı durumları oluşturma, genel olarak durumu istikrarsızlaştırma konseptine uyuyor” açıklamasında bulundu.Bu eylemlerin, öngörülebilirliği azalmasına yol açtığını ve gerilimi tırmandırma riskinin artırdığını kaydeden Zaharova, “Washington’un sağduyuya sahip olduğunu ve eğer varsa, Karadeniz’de hakimiyet kurma yönündeki sorumsuz planlara üstün olacağını umuyorum” ifadesini kullandı.

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abd, rusya, mariya zaharova, karadeniz