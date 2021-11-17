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Rus Dışişleri: ABD’nin Karadeniz’deki askeri tatbikatları provokasyon
Rus Dışişleri: ABD’nin Karadeniz’deki askeri tatbikatları provokasyon
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’de sağduyunun hakim olacağı ve Karadeniz’de hakimiyet kurma planlarından vazgeçileceği umudunu dile... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T22:29+0300
2021-11-17T22:29+0300
türkiye
abd
rusya
mariya zaharova
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Zaharova, “ABD’nin Karadeniz’deki askeri tatbikatları kesinlikle Rusya’nın tepkisini açık biçimde test etme ve bölgedeki gerilimi güçlendirme girişimi. Tüm bunlar çevreleme, çok agresif bazı durumları oluşturma, genel olarak durumu istikrarsızlaştırma konseptine uyuyor” açıklamasında bulundu.Bu eylemlerin, öngörülebilirliği azalmasına yol açtığını ve gerilimi tırmandırma riskinin artırdığını kaydeden Zaharova, “Washington’un sağduyuya sahip olduğunu ve eğer varsa, Karadeniz’de hakimiyet kurma yönündeki sorumsuz planlara üstün olacağını umuyorum” ifadesini kullandı.
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abd, rusya, mariya zaharova, karadeniz

Rus Dışişleri: ABD’nin Karadeniz’deki askeri tatbikatları provokasyon

22:29 17.11.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’de sağduyunun hakim olacağı ve Karadeniz’de hakimiyet kurma planlarından vazgeçileceği umudunu dile getirdi.
Zaharova, “ABD’nin Karadeniz’deki askeri tatbikatları kesinlikle Rusya’nın tepkisini açık biçimde test etme ve bölgedeki gerilimi güçlendirme girişimi. Tüm bunlar çevreleme, çok agresif bazı durumları oluşturma, genel olarak durumu istikrarsızlaştırma konseptine uyuyor” açıklamasında bulundu.
Bu eylemlerin, öngörülebilirliği azalmasına yol açtığını ve gerilimi tırmandırma riskinin artırdığını kaydeden Zaharova, “Washington’un sağduyuya sahip olduğunu ve eğer varsa, Karadeniz’de hakimiyet kurma yönündeki sorumsuz planlara üstün olacağını umuyorum” ifadesini kullandı.
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