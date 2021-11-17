https://tr.sputniknews.com/20211117/rus-sberbank-akkuyu-ngsnin-insasi-icin-800-milyon-dolar-kredi-saglayacak-1050886695.html
Rus Sberbank, Akkuyu NGS'nin inşası için 800 milyon dolar kredi sağlayacak
Rus Sberbank, Akkuyu NGS'nin inşası için 800 milyon dolar kredi sağlayacak
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşası ve işletmesinden sorumlu olan Akkuyu Nükleer AŞ’ye 800 milyon dolar kredi... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T13:15+0300
2021-11-17T13:15+0300
2021-11-17T13:15+0300
ekonomi
sberbank
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
kredi
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Sberbank’tan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşası için sağlanacak krediye ilişkin yapılan açıklamada, “Sberbank, (devlet şirketi Rosatom’un kuruluşu olan) Akkuyu Nükleer AŞ’ye, Türkiye’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşası için kredi sağlayacaktır. Bunun için banka, müşterisine yedi yıl süre ile biri 500 milyon dolar, diğeri 300 milyon dolar tutarında olan iki kredi hesabı açmıştır. Söz konusu mali kaynaklar istasyonun dört güç ünitesinin yapımına aktarılacaktır” denildi.Sberbank: Akkuyu’nın ilk kredi sağlayıcısıyızSberbank’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anatoliy Popov da yaptığı bir açıklamada, bankasının, 2019’da Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yapımı için 400 milyon dolarlık bir kredi hesabı açarak projenin ilk kredi sağlayıcısı olduğunu söyledi.Akkuyu Nükleer A.Ş.: Lisans alma süresinin tamamlanmasıyla inşaat çalışmalarının ‘pik noktasına’ yaklaşıyoruzAkkuyu Nükleer AŞ’nin sürdürülebilir gelişim ve hissedarlar ile ilişkilerden sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko da nükleer güç santralinin dördüncü ünitesi için de gereken lisansın alınması ardından her dört ünitede farklı seviyelerde çalışmalar yürütmekte olduklarını belirtti.Lisans alma süresinin tamamlanmasının ardından ‘inşaat çalışmalarının en yoğun olacağı noktaya yaklaşıldığını’ ifade eden Dedusenko Rus bankalarının da finansman gereksinimlerini karşılayarak projeye destek olduklarını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20210810/roseksimbank-akkuyu-ngs-icin-koruma-sistemi-uretecek-olan-tyajmasa-45-milyar-rublelik-kredi-acti-1047325162.html
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sberbank, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), kredi
Rus Sberbank, Akkuyu NGS'nin inşası için 800 milyon dolar kredi sağlayacak
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşası ve işletmesinden sorumlu olan Akkuyu Nükleer AŞ’ye 800 milyon dolar kredi sağlayacağı belirtildi.
Sberbank’tan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşası için sağlanacak krediye ilişkin yapılan açıklamada, “Sberbank, (devlet şirketi Rosatom’un kuruluşu olan) Akkuyu Nükleer AŞ’ye, Türkiye’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşası için kredi sağlayacaktır. Bunun için banka, müşterisine yedi yıl süre ile biri 500 milyon dolar, diğeri 300 milyon dolar tutarında olan iki kredi hesabı açmıştır. Söz konusu mali kaynaklar istasyonun dört güç ünitesinin yapımına aktarılacaktır” denildi.
Sberbank: Akkuyu’nın ilk kredi sağlayıcısıyız
Sberbank’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anatoliy Popov da yaptığı bir açıklamada, bankasının, 2019’da Akkuyu Nükleer Güç Santrali
’nin yapımı için 400 milyon dolarlık bir kredi hesabı açarak projenin ilk kredi sağlayıcısı olduğunu söyledi.
Akkuyu Nükleer A.Ş.: Lisans alma süresinin tamamlanmasıyla inşaat çalışmalarının ‘pik noktasına’ yaklaşıyoruz
Akkuyu Nükleer AŞ’nin sürdürülebilir gelişim ve hissedarlar ile ilişkilerden sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko da nükleer güç santralinin dördüncü ünitesi için de gereken lisansın alınması ardından her dört ünitede farklı seviyelerde çalışmalar yürütmekte olduklarını belirtti.
Lisans alma süresinin tamamlanmasının ardından ‘inşaat çalışmalarının en yoğun olacağı noktaya yaklaşıldığını’ ifade eden Dedusenko Rus bankalarının da finansman gereksinimlerini karşılayarak projeye destek olduklarını kaydetti.