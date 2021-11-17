https://tr.sputniknews.com/20211117/rus-uzmanlar-kovid-19a-karsi-oldukca-etkili-bir-ilac-gelistirdi-1050902838.html

Rus uzmanlar Kovid-19'a karşı oldukça etkili bir ilaç geliştirdi

Rus uzmanlar Kovid-19'a karşı oldukça etkili bir ilaç geliştirdi

Rusya Bilimler Akademisi Engelhardt Moleküler Biyoloji Enstitüsü’nün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı oldukça etkili bir ilaç geliştirdiği bildirildi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T18:21+0300

2021-11-17T18:21+0300

2021-11-17T18:21+0300

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Rusya Bilimler Akademisi Engelhardt Moleküler Biyoloji Enstitüsü Direktörü Aleksandr Makarov, enstitü uzmanlarının SARS-CoV-2 koronavirüsünü etkisiz hale getiren monoklonal antikorlara dayalı bir ilaç geliştirdiklerini duyurdu.Makarov, uzmanların bir yıl önce, ağır hastalara kan nakli için bağışçı bulunmasına yardımcı olan ve koronavirüse karşı antikorları analiz eden ilk test sistemlerinden birini geliştirdiklerini hatırlatarak, bu test sisteminden yararlanıldığını belirtti.Makarov, Moleküler Biyoloji Enstitüsü'nün Rusya Federal Tıbbi Biyoloji Ajansı (FMBA) ve Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi’nden uzmanlarla işbirliği içinde bu test sistemini kullanarak, delta ve gama varyantları da dahil olmak üzere koronavirüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikorlara dayalı bir ilaç geliştirdiğini kaydetti.Labaratuvar analizleri ve hayvanlar üzerinde yapılan testlerin yeni ilacın yüksek verimliliğini kanıtladığına vurgu yapan Makarov, “Viral yükü yüz bin kat azaltan ve kullanım sonuçları Amerikan ilacı Regeneron'dan daha düşük olmayan bir antikor dozu elde edildi” dedi.Tek bir plazma progenitör hücresinden türeyen bağışıklık hücreleri tarafından üretilen monoklonal antikorlar, hemen her doğal antijen için elde edilebiliyor ve onun tespiti veya nötralizasyonu için kullanılabiliyor.

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rusya, ilaç, koronavirüs