https://tr.sputniknews.com/20211117/rusya-beyrut-limani-patlamasinin-uydu-goruntulerini-lubnana-gonderecek-1050903386.html

Rusya, Beyrut Limanı patlamasının uydu görüntülerini Lübnan'a gönderecek

Rusya, Beyrut Limanı patlamasının uydu görüntülerini Lübnan'a gönderecek

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitriy Rogozin, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamadan sonra çekilen uydu görüntülerini... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T18:28+0300

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beyrut limanı

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Lübnan hükümetinin Beyrut Limanı'ndaki tüm patlamalara ilişkin görüntüler için Roscosmos'a başvurduğunu belirten Rogozin, detaylı çekimlerin eklendiği dosyayı bugün imzaladığını ve dosyanın Lübnan'a iletileceğini ifade etti.Ekim sonunda Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun'un, Rusya'dan geçen yıl Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin uydu görüntülerini istediği açıklanmıştı.Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.Cumhurbaşkanı Aun, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti. Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211029/lubnan-cumhurbaskani-rusyadan-liman-patlamasina-dair-uydu-goruntulerini-istedi-1050296397.html

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