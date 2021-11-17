https://tr.sputniknews.com/20211117/rusya-savunma-bakanligi-uuinin-risk-altinda-olmadigini-kanitlayan-video-yayinladi-1050875955.html

Rusya Savunma Bakanlığı, UUİ’nin risk altında olmadığını kanıtlayan video yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, UUİ’nin risk altında olmadığını kanıtlayan video yayınladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) füze atışıyla vurulan Tselina-D uydusunun parçalarının 40-60 kilometre altında bulunduğunu... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T03:23+0300

2021-11-17T03:23+0300

2021-11-17T03:23+0300

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uluslararası uzay istasyonu (uui)

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bakanlık uzmanlarının uzaydaki durumun görselleştirilmesi için bir yazılım sistemi yardımıyla gerçek verilerden hareket ederek, uydunun parçalanmasıyla birlikte ortaya çıkan ve yeni tespit edilen nesnelerin hareketini UUİ ve diğer uzay araçları ile simüle ettiği belirtildi.Açıklamada, “Video görüntüsünde, nesnelerin yörüngelerde farklı düzlemlerde farklı eğimlerle hareket ettikleri açıkça görülüyor. Ayrıca, UUİ imha edilen uydunun parçalarının 40-60 kilometre altında bulunuyor” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, uzay kontrol sisteminin ortaya çıkan her yeni nesnenin hareket durumunu tahmin ederek sürekli keşif kontrolü gerçekleştirdiğine vurgu yapılarak, “İmha edilen uydunun parçaları en başından beri UUİ için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. UUİ için ‘risk oluştuğu’ şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmıyor” denildi.

https://tr.sputniknews.com/20211116/rusya-yorungedeki-uzay-copunu-fuzeyle-imha-ettigini-dogruladi-abdyi-iki-yuzlulukle-sucladi-1050857009.html

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