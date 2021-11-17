https://tr.sputniknews.com/20211117/rusya-suriyedeki-insani-yardim-projelerini-sezar-yasasi-kapsamindan-cikarmayi-basardik-1050872934.html

Rusya: Suriye’deki insani yardım projelerini Sezar Yasası kapsamından çıkarmayı başardık

Rusya: Suriye’deki insani yardım projelerini Sezar Yasası kapsamından çıkarmayı başardık

Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye’deki insani yardım projelerinin Sezar Yasası olarak bilinen ABD yaptırımlarının kapsamından... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T00:09+0300

2021-11-17T00:09+0300

2021-11-17T00:09+0300

suriye

aleksandr lavrentyev

sezar yasası

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Lavrentyev, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “ABD Hazinesi’nin kararıyla, Suriye’deki tüm insani projelerin Sezar Yasası olarak adlandırılan yaptırımların kapsamı dışında tutulmasını fiilen başardık. Bu iyi bir başlangıç” ifadesini kullandı.Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın idaresi, 2020’de, sadece Suriyeli şirketleri değil, Şam’la işbirliği yapan diğer ülkeleri de kapsayan Sezar Yasası yardımıyla tek taraflı yaptırımları önemli ölçüde genişletmişti.

https://tr.sputniknews.com/20200918/lavrov-abdnin-kendini-insanligin-gelecegini-belirleyen-ulke-olarak-konumlandirma-cabalari-iyi-1042871350.html

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suriye, aleksandr lavrentyev, sezar yasası