https://tr.sputniknews.com/20211117/rusyada-ilk-kez-insansiz-saldiri-helikopteri-test-edildi-1050876701.html

Rusya’da ilk kez insansız saldırı helikopteri test edildi

Rusya’da ilk kez insansız saldırı helikopteri test edildi

Rus insansız hava aracı (İHA) üreticisi Kronştadt şirketi, ‘Termit’ adlı insansız saldırı helikopterinin ilk kez test edildiğini belirtti. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T05:14+0300

2021-11-17T05:14+0300

2021-11-17T05:14+0300

savunma

rusya

helikopter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050876676_0:33:650:399_1920x0_80_0_0_ccd422ca80eaab6b20983f4d30c8a7ba.jpg

Kronştadt CEO’su Sergey Bogatikov, Sputnik’e açıklamasında, “Termit insansız saldırı helikopteri ilk kez test edildi. İHA’dan, 6 kilometre menzile sahip güdümlü uçak füzeleri fırlatıldı. Bu, Rusya için bir ilk” ifadesini kullandı.Bogatikov, “Bu helikopterler gerçekten de Kalaşnikov şirketinin sunduğu S-8L uçak füzeleriyle donatılacak” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı, Army-2021 forumunda Strela şirketiyle ‘Termit’ insansız helikopterlerinin tedarikiyle ilgili kontrat imzalamıştı. Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, bu İHA’ların önümüzdeki yıllarda Rus ordusunun hizmetine gireceğini açıklamıştı.Yalnız ve grup halindeki hareketli ve hareketsiz hedefleri vurma yeteneğine sahip Termit İHA’larının donatıldığı füzeler lazer güdümlü başlıklara sahip.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, helikopter