https://tr.sputniknews.com/20211117/rusyada-kovid-19-kaynakli-olu-sayisinda-yeni-rekor-1050898581.html

Rusya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında yeni rekor

Rusya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında yeni rekor

Son 24 saatte bin 247 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Rusya'da pandeminin başından beri en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T16:30+0300

2021-11-17T16:30+0300

2021-11-17T16:30+0300

koronavirüs

moskova

st. petersburg

kovid-19

rusya’da koronavirüs salgını

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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 36 bin 626 vakanın tespit edildiği ülkede, ölü sayısı bin 247'ye yükselerek pandemininin başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.Rusya genelinde son 24 saatte tespit edilen 36 bin 626 yeni Kovid-19 vakası ile birlikte ülkede toplam vaka sayısı 9 milyon 182 bin 538’e ulaştı.Başkent Moskova (2 bin 966) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (2 bin 793) ikinci, Samara Bölgesi (bin 785) üçüncü sırada yer aldı.En fazla can kaybının görüldüğü kentler Moskova (96), St. Petersburg (84) ve Krasnodar Bölgesi (58) oldu.Son 24 saat içinde bin 247 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 259 bin 84’e ulaştı.Gün içinde 36 bin 388 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 7 milyon 882 bin 836 oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211116/rusyada-kovid-19-asisi-olan-temaslilar-karantinaya-alinmayacak-1050861587.html

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moskova, st. petersburg, kovid-19, rusya’da koronavirüs salgını