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https://tr.sputniknews.com/20211117/secin-rusyada-olusturulacak-genom-veri-tabaninin-ilk-katilimcilari-rosneft-calisanlari-olacak-1050909657.html
Seçin: Rusya’da oluşturulacak genom veri tabanının ilk katılımcıları Rosneft çalışanları olacak
Seçin: Rusya’da oluşturulacak genom veri tabanının ilk katılımcıları Rosneft çalışanları olacak
Rosneft Başkanı İgor Seçin, ülkede genom veri tabanının oluşturulmasına yönelik araştırmalara ilk gönüllü katılımcıların Rosneft çalışanları olacağını söyledi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T23:47+0300
2021-11-17T23:47+0300
dünya
rusya
vladimir putin
rosneft
igor seçin
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Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft Başkanı İgor Seçin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleştirilen genetik teknolojilerin geliştirilmesi konulu toplantıda, ülkede genom veri tabanının oluşturulmasına yönelik araştırmalara ilk gönüllü katılımcıların Rosneft çalışanları olacağını belirtti.Seçin, “İlk aşamada, Rusya'daki sunucularda bulunan 100 bin Rus genomu dizisinden oluşan bir veri tabanı oluşturulacak. Bunun için büyük ölçekli bir gönüllü katılımcı çalışması yapılacak” dedi.Uzmanların yeni doğan bebekler, çocuklar, yetişkinler ve yaşlıların sağlığını etkileyen genetik belirleyicileri saptamak için spesifik hastalıkları olan 30 bin hasta örneğini analiz edeceğini belirten Rosneft Başkanı, bunun aynı zamanda biyolojik yaşın daha objektif değerlendirilmesi için kriterler oluşturulması ve çeşitli hastalıkların yeni genetik ve epigenetik nedenlerinin bulunmasına yardımcı olacağını kaydetti.Putin ise konuşmasında, genom araştırmaları konusunda hukuki ve etik olanlar da dahil olmak üzere birçok tartışmalı konu olduğunu ve bunların yasal çözüme ihtiyaç duyduğuna vurgu yaparak, bu alandaki yasaların toplum tarafından kabul edilmesi ve insanların güvenini kazanması gerektiğini belirtti.Gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilecek araştırmalar, Kulakov Ulusal Kadın Doğum, Jinekoloji ve Perinatoloji Araştırma Merkezi, Dmitriy Rogaçev Ulusal Pediatrik Hematoloji, Onkoloji ve İmmünoloji Tıbbi Araştırma Merkezi ile Rus Gerontolojik Bilimsel Araştırma Merkezi'nde yürütülecek.
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rusya, vladimir putin, rosneft, igor seçin

Seçin: Rusya’da oluşturulacak genom veri tabanının ilk katılımcıları Rosneft çalışanları olacak

23:47 17.11.2021
© AFP 2021 / PAVEL GOLOVKIN/POOLRosneft Başkanı İgor Seçin
Rosneft Başkanı İgor Seçin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AFP 2021 / PAVEL GOLOVKIN/POOL
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Rosneft Başkanı İgor Seçin, ülkede genom veri tabanının oluşturulmasına yönelik araştırmalara ilk gönüllü katılımcıların Rosneft çalışanları olacağını söyledi.
Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft Başkanı İgor Seçin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla gerçekleştirilen genetik teknolojilerin geliştirilmesi konulu toplantıda, ülkede genom veri tabanının oluşturulmasına yönelik araştırmalara ilk gönüllü katılımcıların Rosneft çalışanları olacağını belirtti.
Seçin, “İlk aşamada, Rusya'daki sunucularda bulunan 100 bin Rus genomu dizisinden oluşan bir veri tabanı oluşturulacak. Bunun için büyük ölçekli bir gönüllü katılımcı çalışması yapılacak” dedi.
Uzmanların yeni doğan bebekler, çocuklar, yetişkinler ve yaşlıların sağlığını etkileyen genetik belirleyicileri saptamak için spesifik hastalıkları olan 30 bin hasta örneğini analiz edeceğini belirten Rosneft Başkanı, bunun aynı zamanda biyolojik yaşın daha objektif değerlendirilmesi için kriterler oluşturulması ve çeşitli hastalıkların yeni genetik ve epigenetik nedenlerinin bulunmasına yardımcı olacağını kaydetti.
Putin ise konuşmasında, genom araştırmaları konusunda hukuki ve etik olanlar da dahil olmak üzere birçok tartışmalı konu olduğunu ve bunların yasal çözüme ihtiyaç duyduğuna vurgu yaparak, bu alandaki yasaların toplum tarafından kabul edilmesi ve insanların güvenini kazanması gerektiğini belirtti.
Gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilecek araştırmalar, Kulakov Ulusal Kadın Doğum, Jinekoloji ve Perinatoloji Araştırma Merkezi, Dmitriy Rogaçev Ulusal Pediatrik Hematoloji, Onkoloji ve İmmünoloji Tıbbi Araştırma Merkezi ile Rus Gerontolojik Bilimsel Araştırma Merkezi'nde yürütülecek.
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