Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211117/sezai-karakoc-son-yolculuguna-ugurlaniyor-1050891982.html
Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor
Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor
Sezai Karakoç'un naaşı, son yoluculuğuna uğurlanmak üzere Fatih'teki evinden alınarak Şehzadebaşı Camisi'ne götürüldü. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T14:57+0300
2021-11-17T14:57+0300
2021-11-17T14:57+0300
türkiye
türkiye
yazar
sezai karakoç
şair
edebiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050891954_0:26:1201:701_1920x0_80_0_0_509eeeaad3973ee30694f9f3ae5ce101.jpg
Hayatını kaybeden yazar, şair ve fikir adamı Sezai Karakoç'un naaşı, son yoluculuğuna uğurlanmak üzere Fatih'teki evinden alınarak Şehzadebaşı Camisi'ne götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211117/cumhurbaskani-erdogandan-sezai-karakoc-icin-taziye-ilani-1050877988.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050891954_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_073a93826c2494183b925c02109121fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, yazar, sezai karakoç, şair, edebiyat
Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlanıyor
Sezai Karakoç'un naaşı, son yoluculuğuna uğurlanmak üzere Fatih'teki evinden alınarak Şehzadebaşı Camisi'ne götürüldü.
Hayatını kaybeden yazar, şair ve fikir adamı Sezai Karakoç'un naaşı, son yoluculuğuna uğurlanmak üzere Fatih'teki evinden alınarak Şehzadebaşı Camisi'ne götürüldü.