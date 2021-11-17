https://tr.sputniknews.com/20211117/silide-devlet-baskani-pineranin-azil-islemi-senatodan-gecmedi-1050878443.html

Şili'de Devlet Başkanı Pinera'nın azil işlemi Senato'dan geçmedi

Şili'de Devlet Başkanı Pinera'nın azil işlemi Senato'dan geçmedi

Şili'de 'bir maden projesinin satışında yolsuzluk yaptığı' iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın azil işlemi Senato'da... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T09:17+0300

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2021-11-17T09:17+0300

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senato

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azil

pandora papers

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Şili'de Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde geçen hafta onaylanan Pinera'nın görevinden azledilmesi talebi, Kongre'nin üst kanadı Senato'da yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle düşürüldü.Senato'da yapılan oylamanın ilk kısmında 24 evet, 18 hayır ve 1 çekimser, ikinci kısmında 22 evet, 20 red ve 1 çekimser oy kullanıldı. Her iki oylamada da Senato'nun 3'te 2'sine tekabül eden 29 evet oyuna ulaşılmadığı için Pinera'nın görevinden azledilmesi reddedildi.'Pandora' belgelerinde Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın hissedarı olduğu Dominga maden projesinin 2010'da 152 milyon dolara satışında usulsüzlük yapıldığı iddialarının yer alması nedeniyle Pinera hakkında soruşturma başlatılmıştı.Azil işlemi, Pinera'ya yöneltilen yolsuzluk iddialarının ardından 'Devlet Başkanı'nın anayasadaki dürüstlük ilkesini ihlal etmesi ve milletin onurunu ciddi şekilde tehlikeye atması' suçlamalarıyla Temsilciler Meclisine sunulmuş ve 9 Kasım'da da kabul edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211004/kremlin-pandora-belgeleri-abdnin-en-buyuk-vergi-cenneti-oldugunu-gosteriyor-1049499915.html

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şili, yolsuzluk, senato, sebastian pinera, azil, pandora papers