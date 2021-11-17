Şoygu: Rusya'nın yeni geliştirdiği sistem, uzaydaki eski bir uyduyu başarıyla imha etti

Görev süresini tamamlayan ve Dünya'nın yörüngesinde yer işgal eden bir uydunun füzeyle imha edilmesi nedeniyle ABD'den suçlamalar gelirken Rusya Savunma Bakanı Şoygu konuyla ilgili açıklamada bulundu.Rusya'nın Voronej kentine yaptığı ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şoygu, "Gelecek vaat eden bir sistemi başaarıyla test ettik. Sistem, eski bir uyduyu tam on ikiden vurdu" dedi.Şoygu, uzayda oluşan parçanın uzay faaliyetleri için hiçbir tehdit oluşturmadığının altını çizdi.Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, 1982’den beri yörüngede bulunan Tselina-D isimli Sovyet uydusunu imha için gerçekleştirdikleri denemenin, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görevli personel için risk oluşturduğu yönündeki suçlamayı reddetmişti:Savunma yetkilileri ayrıca, uzaya silah yerleştirilmesinin yasaklanmasını içeren BM kararını bloke ediyor olması nedeniyle de ABD’nin yönelttiği suçlamaları ‘iki yüzlülük’ olarak gördüklerini belirtmişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'da yeni geliştirilen bir sistemin testi sırasında uzayda bulunan eski bir uydunun başarıyla imha edildiğini söyledi.
Görev süresini tamamlayan ve Dünya'nın yörüngesinde yer işgal eden bir uydunun füzeyle imha edilmesi nedeniyle ABD'den suçlamalar gelirken Rusya Savunma Bakanı Şoygu konuyla ilgili açıklamada bulundu.
Rusya'nın Voronej kentine yaptığı ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şoygu, "Gelecek vaat eden bir sistemi başaarıyla test ettik. Sistem, eski bir uyduyu tam on ikiden vurdu" dedi.
Şoygu, uzayda oluşan parçanın uzay faaliyetleri için hiçbir tehdit oluşturmadığının altını çizdi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, 1982’den beri yörüngede bulunan Tselina-D isimli Sovyet uydusunu imha için gerçekleştirdikleri denemenin, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görevli personel için risk oluşturduğu yönündeki suçlamayı reddetmişti:
"ABD, kesin olarak biliyor ki (imha işleminin sonucu olarak oluşan) parçalar, denemenin zamanı ve yörüngesel unsurlar bakımından yörüngedeki istasyonlar, uzay mekikleri ve uzay faaliyetleri için bir tehlike yaratmamıştır ve yaratmayacaktır."
Savunma yetkilileri ayrıca, uzaya silah yerleştirilmesinin yasaklanmasını içeren BM kararını bloke ediyor olması nedeniyle de ABD’nin yönelttiği suçlamaları ‘iki yüzlülük’ olarak gördüklerini belirtmişti.