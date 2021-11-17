https://tr.sputniknews.com/20211117/stefan-kuntz-takimimin-ilk-yari-performansina-sasirdim-hak-edilmis-bir-galibiyet-1050874262.html

Stefan Kuntz: Takımımın ilk yarı performansına şaşırdım, hak edilmiş bir galibiyet

Stefan Kuntz: Takımımın ilk yarı performansına şaşırdım, hak edilmiş bir galibiyet

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-1'lik Karadağ galibiyetinin 'hak edilmiş' bir sonuç olduğunu belirterek, "Maça iyi bir başlangıç... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T01:24+0300

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spor

a milli futbol takımı

stefan kuntz

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Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Karadağ maçı sonrası Podgorica Şehir Stadı'nda basın toplantısında konuştu.A Milli Futbol Takımı'nın erken gol yemesini 'şaşkınlıkla' karşıladığını aktaran Alman çalıştırıcı, "Maça iyi bir başlangıç yapamadık. Rakibin agresif oyununa tam reaksiyon veremedik. İkinci yarı durumu düzeltip galibiyetle ayrıldık. Biraz da şaşırdım takımımın ilk yarı performansına. Hak edilmiş bir galibiyet" yorumunda bulundu. Kuntz, "Letonya maçında mutluluktan ağlamak değildi, var olan bir baskının salıverilmesiydi. Geçen sürede buna alıştım. Bu maçtan sonra mutlu oldum sadece, gözyaşı yoktu" açıklamasında bulundu.Kuntz, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hatırlataraki, "Bugün hemen İstanbul'a geri dönüyoruz, belki uçakta bir şeyler olabilir (kutlama) bilemiyorum. Yurt dışında oynayanlar hemen kulüplere gidecek. Hafta sonu Türkiye'de önemli bir derbi var; Galatasaray ile Fenerbahçe arasında. Odaklar oraya dönecektir" görüşünü dile getirdi.

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a milli futbol takımı, stefan kuntz