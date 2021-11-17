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Sudan’da, güvenlik güçlerinin müdahale ettiği gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti
© AA / Mahmoud HjajSudan - Başkent Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, 25 Ekim'deki askeri müdahaleden bu yana aldığı olağanüstü hal (OHAL), sivil hükümetin feshi ve siyasilerin gözaltına alınması gibi tüm kararları protesto etti.
© AA / Mahmoud Hjaj
Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun sivil hükümete müdahalesine tepki olarak başkent Hartum'da düzenlenen protesto gösterilerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Sudan Doktorlar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hartum'daki gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlardan durumu kritik olanların da başkentteki hastanelerde tedavi gördüğü ifade edildi.
Komiteden bugün yapılan ilk açıklamada, güvenlik güçleri gösterilere gerçek mermi kullanarak müdahale etmekle suçlanmıştı.
Central Committee of Sudan Doctors (CCSD)— لجنة أطباء السودان المركزية-CCSD (@SD_DOCTORS) November 17, 2021
November 17th, 2021
CCSD’s data confirms that 10 civilians were killed by the fire of security forces.
7 were killed in Bahri
Two (2) were killed in Khartoum
One (1) was killed in Omdurman.
Sudan'da askeri müdahale
Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.
Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.
Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.
Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konsey'in başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.
Burhan, 11 Kasım'da, Dagalu ve Konsey'in 8 üyesi ise 12 Kasım'da yemin ederek göreve başlamıştı.
Her bölgeden temsilcilerin yer aldığı Konsey'de, 14 sandalyenin 6'sı sivillere, 5'i orduya, 3'ü silahlı hareketlere ayrılırken, doğuyu temsil edecek ismin istişareler sonrası belirleneceği açıklanmıştı.