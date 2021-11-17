https://tr.sputniknews.com/20211117/sudanda-guvenlik-guclerinin-mudahale-ettigi-gosterilerde-10-kisi-hayatini-kaybetti-1050907298.html

Sudan’da, güvenlik güçlerinin müdahale ettiği gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti

Sudan’da, güvenlik güçlerinin müdahale ettiği gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti

Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun sivil hükümete müdahalesine tepki olarak başkent Hartum'da düzenlenen protesto gösterilerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T21:20+0300

2021-11-17T21:20+0300

2021-11-17T21:20+0300

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protesto

sudan doktorlar komitesi

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Sudan Doktorlar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hartum'daki gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlardan durumu kritik olanların da başkentteki hastanelerde tedavi gördüğü ifade edildi.Komiteden bugün yapılan ilk açıklamada, güvenlik güçleri gösterilere gerçek mermi kullanarak müdahale etmekle suçlanmıştı.Sudan'da askeri müdahaleSudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konsey'in başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.Burhan, 11 Kasım'da, Dagalu ve Konsey'in 8 üyesi ise 12 Kasım'da yemin ederek göreve başlamıştı.Her bölgeden temsilcilerin yer aldığı Konsey'de, 14 sandalyenin 6'sı sivillere, 5'i orduya, 3'ü silahlı hareketlere ayrılırken, doğuyu temsil edecek ismin istişareler sonrası belirleneceği açıklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211027/hamduk-ile-gorusen-blinken-sivil-yonetime-gecis-cagrisini-yineledi-1050215603.html

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afrika, sudan, protesto, sudan doktorlar komitesi