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Sudan’da, güvenlik güçlerinin müdahale ettiği gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti
Sudan’da, güvenlik güçlerinin müdahale ettiği gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti
Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun sivil hükümete müdahalesine tepki olarak başkent Hartum'da düzenlenen protesto gösterilerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T21:20+0300
2021-11-17T21:20+0300
dünya
afrika
sudan
protesto
sudan doktorlar komitesi
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Sudan Doktorlar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hartum'daki gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlardan durumu kritik olanların da başkentteki hastanelerde tedavi gördüğü ifade edildi.Komiteden bugün yapılan ilk açıklamada, güvenlik güçleri gösterilere gerçek mermi kullanarak müdahale etmekle suçlanmıştı.Sudan'da askeri müdahaleSudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konsey'in başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.Burhan, 11 Kasım'da, Dagalu ve Konsey'in 8 üyesi ise 12 Kasım'da yemin ederek göreve başlamıştı.Her bölgeden temsilcilerin yer aldığı Konsey'de, 14 sandalyenin 6'sı sivillere, 5'i orduya, 3'ü silahlı hareketlere ayrılırken, doğuyu temsil edecek ismin istişareler sonrası belirleneceği açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211027/hamduk-ile-gorusen-blinken-sivil-yonetime-gecis-cagrisini-yineledi-1050215603.html
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afrika, sudan, protesto, sudan doktorlar komitesi

Sudan’da, güvenlik güçlerinin müdahale ettiği gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti

21:20 17.11.2021
© AA / Mahmoud HjajSudan - Başkent Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, 25 Ekim'deki askeri müdahaleden bu yana aldığı olağanüstü hal (OHAL), sivil hükümetin feshi ve siyasilerin gözaltına alınması gibi tüm kararları protesto etti.
Sudan - Başkent Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, 25 Ekim'deki askeri müdahaleden bu yana aldığı olağanüstü hal (OHAL), sivil hükümetin feshi ve siyasilerin gözaltına alınması gibi tüm kararları protesto etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© AA / Mahmoud Hjaj
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Sudan Doktorlar Komitesi, ordunun sivil hükümete müdahalesine tepki olarak başkent Hartum'da düzenlenen protesto gösterilerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Sudan Doktorlar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hartum'daki gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği, yaralananlardan durumu kritik olanların da başkentteki hastanelerde tedavi gördüğü ifade edildi.
Komiteden bugün yapılan ilk açıklamada, güvenlik güçleri gösterilere gerçek mermi kullanarak müdahale etmekle suçlanmıştı.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.
Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.
Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.
Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyi'ni (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konsey'in başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.
Burhan, 11 Kasım'da, Dagalu ve Konsey'in 8 üyesi ise 12 Kasım'da yemin ederek göreve başlamıştı.
Her bölgeden temsilcilerin yer aldığı Konsey'de, 14 sandalyenin 6'sı sivillere, 5'i orduya, 3'ü silahlı hareketlere ayrılırken, doğuyu temsil edecek ismin istişareler sonrası belirleneceği açıklanmıştı.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
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