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https://tr.sputniknews.com/20211117/suriye-lideri-esad-aralarinda-idlibin-de-oldugu-4-ilin-valisini-degistirdi-1050894326.html
Suriye lideri Esad, aralarında İdlib'in de olduğu 4 ilin valisini değiştirdi
Suriye lideri Esad, aralarında İdlib'in de olduğu 4 ilin valisini değiştirdi
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 4 ayrı kararnameyle aralarında İdlib’in de olduğu 4 vilayetin valisini değiştirdi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T15:25+0300
2021-11-17T15:25+0300
dünya
suriye
beşar esad
idlib
görev değişimi
vali
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Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Esad; İdlib, Lazkiye, Süveyde ve Dera vilayetlerinin önceki valilerinin yetkilerine son verilmesini ve yerlerine yeni valilerin atanması ile ilgili 4 kararnameyi imzaladı.Böylece İdlib Valisi görevine Sair Nasıh Şalhab getirilirken Lazkiye Valisi de Amer İsmail Hilal oldu. Ülkenin güneyinde yer alan 2 vilayetin valisi de değişti, Numeyr Habib Mahluf Süveyde Valisi, Luey Hreyto da Dera Valiliği görevine getirildi.Suriye'nin yarı resmi Al Watan gazetesinin aktardığı üzere şu anda büyük bir kısmı hala yasadışı silahlı grupların kontrolünde olan İdlib’de durum, diğer vilayetlere göre çok daha karmaşık.2017’de İdlib’in kuzeyinde gerilimi azaltma bölgesi oluşturulmuştu, Doğu Guta’da ve Suriye’nin güney bölgelerinde silah bırakmak istemeyen militanlar bu bölgeye geçmişti.Silahlı çeteler ve El Nusra Cephesi’nden teröristler, İdlib’de yürürlükte olan ateşkesi sürekli olarak ihlal ediyor ve Suriye ordusunun koruması altında olan yerleşim yerlerine ateş açıyor.Suriye’nin güneyindeki Deraa vilayetinde ekim ayında, muhalefetin eski destekçilerinin medeni statüsünün düzenlenmesine ilişkin anlaşma uygulaması sona erdi. Şam, bu bölgede terör faaliyetlerine olası katılım bakımından kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilen 7 bin 500'den fazla muhalif grup üyesini affetti.Suriye’nin güney bölgelerinde halihazırda devlet kurumları, hastaneler ve okullar yeniden çalışmaya başladı. Yerleşim yerlerine elektrik ve su tedariki, ulaşım bağlantıları kuruluyor, telekomünikasyon hatları yenileniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211117/suriyede-basmuftuluk-makami-feshedildi-1050884560.html
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suriye, beşar esad, idlib, görev değişimi, vali

Suriye lideri Esad, aralarında İdlib'in de olduğu 4 ilin valisini değiştirdi

15:25 17.11.2021
© SputnikSuriye bayrağı
Suriye bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© Sputnik
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 4 ayrı kararnameyle aralarında İdlib’in de olduğu 4 vilayetin valisini değiştirdi.
Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Esad; İdlib, Lazkiye, Süveyde ve Dera vilayetlerinin önceki valilerinin yetkilerine son verilmesini ve yerlerine yeni valilerin atanması ile ilgili 4 kararnameyi imzaladı.
Böylece İdlib Valisi görevine Sair Nasıh Şalhab getirilirken Lazkiye Valisi de Amer İsmail Hilal oldu. Ülkenin güneyinde yer alan 2 vilayetin valisi de değişti, Numeyr Habib Mahluf Süveyde Valisi, Luey Hreyto da Dera Valiliği görevine getirildi.
Suriye'nin yarı resmi Al Watan gazetesinin aktardığı üzere şu anda büyük bir kısmı hala yasadışı silahlı grupların kontrolünde olan İdlib’de durum, diğer vilayetlere göre çok daha karmaşık.
2017’de İdlib’in kuzeyinde gerilimi azaltma bölgesi oluşturulmuştu, Doğu Guta’da ve Suriye’nin güney bölgelerinde silah bırakmak istemeyen militanlar bu bölgeye geçmişti.
Silahlı çeteler ve El Nusra Cephesi’nden teröristler, İdlib’de yürürlükte olan ateşkesi sürekli olarak ihlal ediyor ve Suriye ordusunun koruması altında olan yerleşim yerlerine ateş açıyor.
Suriye’nin güneyindeki Deraa vilayetinde ekim ayında, muhalefetin eski destekçilerinin medeni statüsünün düzenlenmesine ilişkin anlaşma uygulaması sona erdi. Şam, bu bölgede terör faaliyetlerine olası katılım bakımından kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilen 7 bin 500'den fazla muhalif grup üyesini affetti.
Suriye’nin güney bölgelerinde halihazırda devlet kurumları, hastaneler ve okullar yeniden çalışmaya başladı. Yerleşim yerlerine elektrik ve su tedariki, ulaşım bağlantıları kuruluyor, telekomünikasyon hatları yenileniyor.
Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
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