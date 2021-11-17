https://tr.sputniknews.com/20211117/suriyede-basmuftuluk-makami-feshedildi-1050884560.html

Suriye'de başmüftülük makamı feshedildi

Suriye'de başmüftülük makamı feshedildi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kararıyla ülkenin başmüftülük makamı feshedilerek, yetkileri Fıkıh Alimleri Konseyi'ne devredildi. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T12:24+0300

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dünya

suriye

beşar esad

karar

müftü

şeyh ahmed bedreddin hassun

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Suriye'de Başmüftü Ahmed Bedreddin Hasun'un Suriye'nin en çok tanınan müzisyeni Sabah Fahri'nin cenaze töreninde yaptığı açıklamaları takiben başmüftlük makamı feshedildi.Devlet Başkanı Beşar Esad'ın çıkardığı 28 sayılı kararla, Fıkıh Alimleri Konseyi'nin yetkileri genişletildi.Karar doğrultusunda başmüftülük makamı lağvedilerek, Müftü Hasun fiilen emekliye ayrıldı.Kararname ayrıca, Konsey'in yetkilerini ve Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı'nın başmüftüye bağlı çalışmalarını düzenleyen kanunun 35. maddesini de yürürlükten kaldırdı.70 yaşın üzerinde olan Hasun, halihazırda emeklilik yaşını geçmişti.Öte yandan 2 Kasım'da hayatını kaybeden şarkıcı Sabah Fahri'nin cenaze töreninde Başmüftü Hasun'un Kur'an'dan bazı ayetleri yorumlayarak gerçekleştirdiği konuşması tartışmalara neden olmuştu.

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suriye, beşar esad, karar, müftü, şeyh ahmed bedreddin hassun