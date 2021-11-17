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Suudi Arabistan, 'Oxagon'u tanıttı
Suudi Arabistan, 'Oxagon'u tanıttı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dünyanın en büyük yüzen sanayi kompleksini inşa edeceklerini açıkladı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T12:56+0300
2021-11-17T13:00+0300
dünya
suudi arabistan
muhammed bin selman
sanayi
neom
oxagon
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, düzenlediği basın toplantısıyla Suudi Arabistan'ın güneyindeki Neom kentinde inşa edilecek 'Oxagon' adı verilen dünyanın en büyük yüzen sanayi kompleksi projesini duyurdu.Prens Muhammed, basın toplantısında Oxagon'un, Suudi Arabistan'ın bölgesel ticaretinin yanı sıra bölgedeki küresel ticaret akışına da destek olacağını belirtti.Daha önce açıkladığı dev 'Neom projesi' kapsamında Neom kentinde inşa edilecek yüzen kompleks için çalışmaların başladığını aktaran Veliaht Prens, sanayi kentinin hızlıca büyümesinin planlandığını kaydetti.Prens, Oxagon'un, özelde Neom'da genelde ise tüm Suudi Arabistan'da ekonomik büyüme ve çeşitlendirmenin hareket noktası olacağını da sözlerine ekledi.Tesisin çevreye zarar vermeyeceğine işaret eden Muhammed bin Selman, çevrenin korunmasına katkı sağlayacağını bunun yanı sıra yeni iş imkanları yaratacağını ve ekonomik büyümeyi gerçekleştireceğini söyledi.Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 2017 yılında Kızıldeniz sahilinde Ürdün ve Mısır sınırlarına kadar uzanan 500 milyar dolarlık bir yatırımla 'Neom Projesi' adı altında dev bir sanayi kenti inşa edileceğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211116/suudi-veliaht-prensi-kar-amaci-gutmeyen-kent-insa-ediyor-1050844942.html
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suudi arabistan, muhammed bin selman, sanayi, neom, oxagon

Suudi Arabistan, 'Oxagon'u tanıttı

12:56 17.11.2021 (güncellendi: 13:00 17.11.2021)
© REUTERS / Faisal Al NasserSuudi Arabistan - Vizyon 2030
Suudi Arabistan - Vizyon 2030 - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© REUTERS / Faisal Al Nasser
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dünyanın en büyük yüzen sanayi kompleksini inşa edeceklerini açıkladı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, düzenlediği basın toplantısıyla Suudi Arabistan'ın güneyindeki Neom kentinde inşa edilecek 'Oxagon' adı verilen dünyanın en büyük yüzen sanayi kompleksi projesini duyurdu.
Prens Muhammed, basın toplantısında Oxagon'un, Suudi Arabistan'ın bölgesel ticaretinin yanı sıra bölgedeki küresel ticaret akışına da destek olacağını belirtti.
Daha önce açıkladığı dev 'Neom projesi' kapsamında Neom kentinde inşa edilecek yüzen kompleks için çalışmaların başladığını aktaran Veliaht Prens, sanayi kentinin hızlıca büyümesinin planlandığını kaydetti.
Prens, Oxagon'un, özelde Neom'da genelde ise tüm Suudi Arabistan'da ekonomik büyüme ve çeşitlendirmenin hareket noktası olacağını da sözlerine ekledi.
Tesisin çevreye zarar vermeyeceğine işaret eden Muhammed bin Selman, çevrenin korunmasına katkı sağlayacağını bunun yanı sıra yeni iş imkanları yaratacağını ve ekonomik büyümeyi gerçekleştireceğini söyledi.
Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 2017 yılında Kızıldeniz sahilinde Ürdün ve Mısır sınırlarına kadar uzanan 500 milyar dolarlık bir yatırımla 'Neom Projesi' adı altında dev bir sanayi kenti inşa edileceğini duyurmuştu.
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