https://tr.sputniknews.com/20211117/suudi-arabistanda-dunyanin-en-buyuk-yuzen-sanayi-kompleksi-insa-edilecek-1050885711.html

Suudi Arabistan, 'Oxagon'u tanıttı

Suudi Arabistan, 'Oxagon'u tanıttı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dünyanın en büyük yüzen sanayi kompleksini inşa edeceklerini açıkladı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T12:56+0300

2021-11-17T12:56+0300

2021-11-17T13:00+0300

dünya

suudi arabistan

muhammed bin selman

sanayi

neom

oxagon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050885684_0:16:1201:691_1920x0_80_0_0_1d0e8a5ac999518f431b139f564fa0ac.jpg

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, düzenlediği basın toplantısıyla Suudi Arabistan'ın güneyindeki Neom kentinde inşa edilecek 'Oxagon' adı verilen dünyanın en büyük yüzen sanayi kompleksi projesini duyurdu.Prens Muhammed, basın toplantısında Oxagon'un, Suudi Arabistan'ın bölgesel ticaretinin yanı sıra bölgedeki küresel ticaret akışına da destek olacağını belirtti.Daha önce açıkladığı dev 'Neom projesi' kapsamında Neom kentinde inşa edilecek yüzen kompleks için çalışmaların başladığını aktaran Veliaht Prens, sanayi kentinin hızlıca büyümesinin planlandığını kaydetti.Prens, Oxagon'un, özelde Neom'da genelde ise tüm Suudi Arabistan'da ekonomik büyüme ve çeşitlendirmenin hareket noktası olacağını da sözlerine ekledi.Tesisin çevreye zarar vermeyeceğine işaret eden Muhammed bin Selman, çevrenin korunmasına katkı sağlayacağını bunun yanı sıra yeni iş imkanları yaratacağını ve ekonomik büyümeyi gerçekleştireceğini söyledi.Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 2017 yılında Kızıldeniz sahilinde Ürdün ve Mısır sınırlarına kadar uzanan 500 milyar dolarlık bir yatırımla 'Neom Projesi' adı altında dev bir sanayi kenti inşa edileceğini duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211116/suudi-veliaht-prensi-kar-amaci-gutmeyen-kent-insa-ediyor-1050844942.html

suudi arabistan

oxagon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suudi arabistan, muhammed bin selman, sanayi, neom, oxagon