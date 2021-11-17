https://tr.sputniknews.com/20211117/taciz-suclamasindan-sonra-haber-alinamayan-cinli-tenisci-peng-shuai-icin-osaka-da-tepki-gosterdi-1050901002.html

Taciz suçlamasından sonra haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Shuai için Osaka da tepki gösterdi

Taciz suçlamasından sonra haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Shuai için Osaka da tepki gösterdi

Japon tenisçi Naomi Osaka, Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ettiği sosyal medya paylaşımından beri... 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T17:20+0300

2021-11-17T17:20+0300

2021-11-17T17:21+0300

yaşam

taciz

tepki

naomi osaka

peng shuai

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Erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic'ten sonra kadınlarda klasmanın 13. basamağındaki Osaka da Peng için tepkisini dile getirdi.Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Osaka, Twitter hesabından 'WhereIsPengShuai' (Peng Shuai nerede) etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Sansür ne pahasına olursa olsun kabul edilemez. Umarım Peng Shuai ve ailesi güvendedir. Yaşananlar karşısında şoktayım ve ona sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerine yer verdi.35 yaşındaki Peng, kasım ayının başında 2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Zhang tarafından 3 yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını, Çin'deki sosyal medya platformu Weibo'dan paylaşmıştı.Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Üst Yöneticisi Steve Simon, irtibata geçtikleri Çin Tenis Federasyonunun Peng Shuai'nin güvenli bir yerde bulunduğuna dair garanti verdiğini ancak onunla konuşmasına izin vermediklerini açıklamıştı.Çiftlerde 2013 Wimbledon ile 2014 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Peng, teklerde ise klasmanda 14. sıraya kadar yükselmiş ve 2014 ABD Açık'ta yarı final oynamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211115/eski-basbakan-yardimcisini-cinsel-saldiriyla-suclayan-tenis-yildizi-peng-shuaiden-haber-alinamiyor-1050814962.html

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taciz, tepki, naomi osaka, peng shuai