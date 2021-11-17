Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211117/tekirdagda-askeri-servis-araci-kaza-yapti-1i-agir-14-yarali-1050873389.html
Tekirdağ'da askeri servis aracı kaza yaptı: 1'i ağır 14 yaralı
Tekirdağ'da askeri servis aracı kaza yaptı: 1'i ağır 14 yaralı
Tekirdağ'da askeri personeli taşıyan servis midibüsü, otomobilin çarpması sonucu devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada, 1’i ağır 14 askeri personel... 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T00:24+0300
2021-11-17T00:24+0300
türkiye
tekirdağ
asker
kaza
süleymanpaşa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050873364_0:2:3637:2047_1920x0_80_0_0_aa537de06910f795a003c852901433f0.jpg
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı askeri personel aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 askeri personel yaralandı.Kaza, saat 18.00 sıralarında Tekirdağ-Malkara karayolunun Seymenli Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. Malkara yönüne giden Duygu A. yönetimindeki 34 EY 1258 plakalı otomobil, Beşiktepe Kışlası’ndaki askeri personeli iş çıkışı evlerine götüren Mehmet Ç’nin kullandığı 59 S 0147 plakalı midibüsün sol arka kısmına hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan midibüs, köprü altına doğru sürüklenip yan yattı. Devrilen minibüste bulunan askeri personelden 14 kişi yaralandı.Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayında ambulans, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
türkiye
tekirdağ
süleymanpaşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050873364_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_4f0169c0b5d5bf191d025012b54391d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tekirdağ, asker, kaza, süleymanpaşa

Tekirdağ'da askeri servis aracı kaza yaptı: 1'i ağır 14 yaralı

00:24 17.11.2021
© İHATekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde askeri personel taşıyan servis ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 14 askeri personel yaralandı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde askeri personel taşıyan servis ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 14 askeri personel yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
© İHA
Abone ol
Tekirdağ'da askeri personeli taşıyan servis midibüsü, otomobilin çarpması sonucu devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada, 1’i ağır 14 askeri personel yaralandı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı askeri personel aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 askeri personel yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Tekirdağ-Malkara karayolunun Seymenli Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. Malkara yönüne giden Duygu A. yönetimindeki 34 EY 1258 plakalı otomobil, Beşiktepe Kışlası’ndaki askeri personeli iş çıkışı evlerine götüren Mehmet Ç’nin kullandığı 59 S 0147 plakalı midibüsün sol arka kısmına hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan midibüs, köprü altına doğru sürüklenip yan yattı. Devrilen minibüste bulunan askeri personelden 14 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayında ambulans, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:24Stefan Kuntz: Takımımın ilk yarı performansına şaşırdım, hak edilmiş bir galibiyet
01:18AB, Belarus'tan Polonya sınırında güvenliği sağlamasını istedi
00:49Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi: Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
00:46Yumurta üreticileri bakanlıktan destek bekliyor: 'Üreticiler hayvanlarını kestirmeye başladı'
00:36A Milli Futbol Takımı, Karadağ'ı 2-1 yenerek play-off'lara kaldı
00:31Emine Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı
00:24Tekirdağ'da askeri servis aracı kaza yaptı: 1'i ağır 14 yaralı
00:21İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Helallik istemek hatadan dönmekle olur
00:17İmamoğlu: Bir an önce sabit saat uygulamasından vazgeçilmeli, yaz/kış saatine geçilmeli
00:10Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov’la görüştü
00:09Rusya: Suriye’deki insani yardım projelerini Sezar Yasası kapsamından çıkarmayı başardık
00:05ABD'de Oklahoma Ulusal Muhafızları, Pentagon’un aşı emrini dinlemeyeceklerini açıkladı
DünKağıthane’de köpeğe tecavüz davası yeniden görüldü: Sanık hakkında zorla getirme kararı verildi
Dün‘ÇKP ilk yüzyılda mutlak yoksulluğu kaldırdık, ikincisinde sosyalist devleti ilan edeceğiz diyor’
DünCHP Konak İlçe Başkanı 'ses kaydı' iddiası sonrası istifa etti
DünBAE, hava savunma sistemi almak için Güney Kore ile anlaşmak üzere olduklarını duyurdu
DünLübnan'da ekonomik kriz: Gıda ithalatçıları, ülkedeki gıda güvenliğinin çöküşü konusunda uyardı
Dünİş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: Faiz artık enflasyonu takip etmeli
DünAhmet Şık: Türkiye’de duvar yıkılırsa ardında demokrasi ve hukuk var
DünErtuğrul Özkök: Gazetecilik yapsaydım bana kimse bir daha 'Vay Şerefsiz' diye bir manşet attıramazdı