Tekirdağ'da askeri servis aracı kaza yaptı: 1'i ağır 14 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı askeri personel aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 askeri personel yaralandı.Kaza, saat 18.00 sıralarında Tekirdağ-Malkara karayolunun Seymenli Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. Malkara yönüne giden Duygu A. yönetimindeki 34 EY 1258 plakalı otomobil, Beşiktepe Kışlası’ndaki askeri personeli iş çıkışı evlerine götüren Mehmet Ç’nin kullandığı 59 S 0147 plakalı midibüsün sol arka kısmına hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan midibüs, köprü altına doğru sürüklenip yan yattı. Devrilen minibüste bulunan askeri personelden 14 kişi yaralandı.Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayında ambulans, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tekirdağ'da askeri personeli taşıyan servis midibüsü, otomobilin çarpması sonucu devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada, 1’i ağır 14 askeri personel yaralandı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı askeri personel aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 askeri personel yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Tekirdağ-Malkara karayolunun Seymenli Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. Malkara yönüne giden Duygu A. yönetimindeki 34 EY 1258 plakalı otomobil, Beşiktepe Kışlası’ndaki askeri personeli iş çıkışı evlerine götüren Mehmet Ç’nin kullandığı 59 S 0147 plakalı midibüsün sol arka kısmına hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan midibüs, köprü altına doğru sürüklenip yan yattı. Devrilen minibüste bulunan askeri personelden 14 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayında ambulans, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.