https://tr.sputniknews.com/20211117/tff-kadin-liglerinde-transfer-donemi-uzatildi-1050895040.html
TFF: Kadın liglerinde transfer dönemi uzatıldı
TFF: Kadın liglerinde transfer dönemi uzatıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takımlardan gelen talepler üzerine kadın liglerinde transfer dönemini uzattığını açıkladı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-17T15:35+0300
2021-11-17T15:35+0300
2021-11-17T15:35+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
yeni dönem
takım
transfer
kadın futbol takımı
ab dönem başkanlığı
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Futbolda amatör statüde gerçekleştirilen kadın liglerinde birinci transfer ve tescil dönemi, 4 Aralık'a kadar uzatıldı.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kulüplerden gelen talepler çerçevesinde sadece kadın liglerinde yer alacak kulüpler için geçerli olmak üzere yerli ve yabancı futbolcuların birinci transfer ve tescil dönem sonunun, TFF Amatör İşler Kurulu ve FIFA'dan alınan onay çerçevesinde 4 Aralık'a kadar uzatıldığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211112/takim-arkadasini-dovdurten-psgli-kadin-futbolcu-aminata-diallo-serbest-birakildi-1050738231.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, yeni dönem, takım, transfer, kadın futbol takımı, ab dönem başkanlığı
TFF: Kadın liglerinde transfer dönemi uzatıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takımlardan gelen talepler üzerine kadın liglerinde transfer dönemini uzattığını açıkladı.
Futbolda amatör statüde gerçekleştirilen kadın liglerinde birinci transfer ve tescil dönemi, 4 Aralık'a kadar uzatıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kulüplerden gelen talepler çerçevesinde sadece kadın liglerinde yer alacak kulüpler için geçerli olmak üzere yerli ve yabancı futbolcuların birinci transfer ve tescil dönem sonunun, TFF Amatör İşler Kurulu ve FIFA'dan alınan onay çerçevesinde 4 Aralık'a kadar uzatıldığı belirtildi.