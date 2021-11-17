https://tr.sputniknews.com/20211117/tff-kadin-liglerinde-transfer-donemi-uzatildi-1050895040.html

TFF: Kadın liglerinde transfer dönemi uzatıldı

TFF: Kadın liglerinde transfer dönemi uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takımlardan gelen talepler üzerine kadın liglerinde transfer dönemini uzattığını açıkladı. 17.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-17T15:35+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

yeni dönem

takım

transfer

kadın futbol takımı

ab dönem başkanlığı

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Futbolda amatör statüde gerçekleştirilen kadın liglerinde birinci transfer ve tescil dönemi, 4 Aralık'a kadar uzatıldı.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kulüplerden gelen talepler çerçevesinde sadece kadın liglerinde yer alacak kulüpler için geçerli olmak üzere yerli ve yabancı futbolcuların birinci transfer ve tescil dönem sonunun, TFF Amatör İşler Kurulu ve FIFA'dan alınan onay çerçevesinde 4 Aralık'a kadar uzatıldığı belirtildi.

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türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, yeni dönem, takım, transfer, kadın futbol takımı, ab dönem başkanlığı